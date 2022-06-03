«الحوار التنموي لمناقشة الخطط المتكاملة».. استمرار حوار التنمية الشاملة بالأسمرات

استكمل بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات بفرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان بالتعاون مع رئاسة حي الأسمرات «الحوار التنموي لمناقشة الخطط المتكاملة» لبدء العمل في الأسمرات ٣ لتوازي النقلة النوعية التى حدثت بحي الأسمرات ١ و٢.

جاء الاجتماع بحضور جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ورئيس المجلس التنفيذي للأسمرات، وحسن الغندور رئيس الحي، ود. جيهان حسن مدير عام فرع ثقافة القاهرة، وكل مؤسسات المجتمع المدني والإدارات المعنية والجمعيات الأهلية (NGO) القائمة على العمل داخل الأسمرات، وممثلين من وزارة الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى وصندوق الإدمان، والمجلس القومي للمرأة، ولفيف من الحضور الكرام، تضمنت الجلسة بداية وضع الخطط التنفيذية المتكاملة من جهة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من أجل الدعم السلوكي لأهالي الأسمرات فى إطار المحاور الثقافية والاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وصولًا إلى الأهداف المرجوة منها.

وأشارت د. جيهان مدير عام الفرع إلى أن دارسة الخطة الطموحة للتنمية المتكاملة من خلال وضع الخطط وآليات التنفيذ للاستفادة منها في أسمرات 1 و2 و3، مع متابعة التنفيذ والتعرف على مدي ملائمة البرامج ومحاكاة تلك النماذج لتسوعب أكبر عدد من أبناء الأسمرات تحقيقًا لأهداف التنمية ووصولًا إلى تحسين جودة حياة أهالي الأسمرات.