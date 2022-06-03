الجمعة 03 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين بالدولة

جريدة الدستور
ads

يبحث العديد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو ٢٠٢٢، عقب إعلان وزارة المالية مواعيد صرف مستحقاتهم الشهرية وتقسيم الوزارات والجهات والهيئات التابعة لها لمنع التكدس وتسهيلًا على المواطنين.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

وفي هذا الإطار، قررت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر يونيو 2022 لـ66 جهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 21 يونيو المقبل، ولمدة 5 أيام؛ لينتهى صرف المرتبات يوم 27 من الشهر نفسه، في ضوء الكتاب الدوري الذي تصدره الوزارة.

وأهاب الكتاب الدوري بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات كورونا، خاصة أن المرتبات ستكون موضوعة في حسابات الموظفين ولا يوجد حاجة للتزاحم أمام الماكينات.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2022

اليوم الأول الثلاثاء 21 يونيو 2022: يبدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2022، يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 وتصرف  للموظفين والعاملين في 33 وزارة وهيئة حكومية.

الوزارات والجهات التابعة لهامدريات الخدمات بالمحافظاتهيئات مستقلة / جهات
  • التعليم العالى
  • التنمية المحلية
  • العدل
  • الكهرباء
  • التخطيط
  • الإستثمار والتعاون الدولى
  • التربية والتعليم
  • الزراعة وإستصلاح الأراضى
  • الموارد المائية والري
  • الخارجية
  • الشباب والرياضة
  • المالية
  • دواوين عموم المحافظات
  • مدريات التنظيم والإدارة
  • الجامعات في المحافظات
  • التربية والتعليم
  • الزراعة
  • الطب البيطري
  • الشباب والرياضة
  • القضاء والنيابة العامة
  • هيئة النيابة الادارية
  • هيئة قضايا الدولة
  • مجلس الدولة
  • هيئة الرقابة الإدارية
  • الهيئة العامة للرقابة المالية
  • المحكمة الدستورية العليا
  • دار الافتاء المصرية
  • اللجنة العليا لانتخابات
  • معهد الخدمات المالية
  • الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
  • الأزهر الشريف
  • رئاسة مجلس الوزراء
  • رئاسة الجمهورية
  • باقي الجهات الادارية

وزير المالية: لا بديل عن التحول للتمويل الأخضر

استمرار صرف معاشات يونيو لليوم الثاني وسط إجراءات احترازية

اليوم الثاني الأربعاء 22 يونيو 2022، والثالث يوم الخميس 23 يونيو في 33 وزارة وهيئة أخرى.

الوزارات والجهات التابعة لهامدريات الخدمات بالمحافظاتهيئات مستقلة / جهات
  • وزارة الصحة والسكان
  • وزارة التضامن الاجتماعي
  • وزارة التموين والتجارة الخارجية
  • وزارة النقل والمواصلات
  • وزارة الاتصالات
  • وزارة القوى العاملة
  • وزارة الانتاج الحربي
  • وزارة الهجرة
  • وزارة قطاع الأعمال
  • شئون مجلس النواب
  • وزارة الداخلية
  • وزارة الأوقاف
  • وزارة الثقافة
  • وزارة الآثار
  • وزارة الإسكان
  • وزارة التجارة والصناعة
  • وزارة الطيران المدني
  • وزارة البيئة
  • وزارة السياحة
  • وزارة البترول
  • الشئون الصحية
  • التضامن الاجتماعي
  • التموين والتجارة
  • الطرق والنقل
  • القوى العاملة
  • الإسكان والمرافق
  • المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
  • المجلس القومي لحقوق الانسان
  • المجلس الأعلي للصحافة
  • الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني
  • الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي
  • الجهاز المركزي للمحاسبات
  • مجلس النواب

كما خصصت وزارة المالية، للمتخلفين عن صرف المرتبات ثلاثة أيام أخرى لصرف مرتبات العاملين في باقي الجهات الحكومية التي لم تصرف لهم مرتبات خلال اليومين السابقين.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية، صرفت مرتبات شهر مايو الماضي، يوم الإثنين 23 مايو، والثلاثاء 24 مايو، والأربعاء 25 مايو، والخميس الموافق 26 مايو عمليات صرف المرتبات.

مرتبات شهر يونيو مرتبات شهر يونيو 2022 مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر يونيو مواعيد صرف المرتبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحالف «شلة» التوريث والدعاة الجدد ضد أسامة أنور عكاشة

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة

لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية

نتائج 3 إعدادى| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية بالاسم

نتيجة الإعدادية بالقاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى وقضايا المرأة المصرية

مؤمن المحمدي

6/صفر ولا 6/1؟

حسين دعسة

منظور مستقبلي لأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.. الأردن نموذجا

أميرة ملش

فى بيتنا مريض نفسى

ماجد حبته

مصر تستطيع.. بالصناعة

د. محمد عفيفي

5 يونيو 67

حسين دعسة

السلاح يتفوق على الغذاء!

خالد عكاشة

وقائع ما يجرى فى الشرق الأوكرانى

صور

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نفضل المسار الدبلوماسى مع إيران لكن نحتفظ بحق الرد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال لا تجد من يحاسبها ويردعها

الاحتلال يعتدى على موكب تشييع جثمان الصحفية غفران وراسنة