جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين بالدولة
يبحث العديد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو ٢٠٢٢، عقب إعلان وزارة المالية مواعيد صرف مستحقاتهم الشهرية وتقسيم الوزارات والجهات والهيئات التابعة لها لمنع التكدس وتسهيلًا على المواطنين.
مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022
وفي هذا الإطار، قررت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر يونيو 2022 لـ66 جهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 21 يونيو المقبل، ولمدة 5 أيام؛ لينتهى صرف المرتبات يوم 27 من الشهر نفسه، في ضوء الكتاب الدوري الذي تصدره الوزارة.
وأهاب الكتاب الدوري بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات كورونا، خاصة أن المرتبات ستكون موضوعة في حسابات الموظفين ولا يوجد حاجة للتزاحم أمام الماكينات.
جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2022
اليوم الأول الثلاثاء 21 يونيو 2022: يبدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2022، يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 وتصرف للموظفين والعاملين في 33 وزارة وهيئة حكومية.
|الوزارات والجهات التابعة لها
|مدريات الخدمات بالمحافظات
|هيئات مستقلة / جهات
اليوم الثاني الأربعاء 22 يونيو 2022، والثالث يوم الخميس 23 يونيو في 33 وزارة وهيئة أخرى.
|الوزارات والجهات التابعة لها
|مدريات الخدمات بالمحافظات
|هيئات مستقلة / جهات
كما خصصت وزارة المالية، للمتخلفين عن صرف المرتبات ثلاثة أيام أخرى لصرف مرتبات العاملين في باقي الجهات الحكومية التي لم تصرف لهم مرتبات خلال اليومين السابقين.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية، صرفت مرتبات شهر مايو الماضي، يوم الإثنين 23 مايو، والثلاثاء 24 مايو، والأربعاء 25 مايو، والخميس الموافق 26 مايو عمليات صرف المرتبات.