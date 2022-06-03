جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين بالدولة

يبحث العديد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو ٢٠٢٢، عقب إعلان وزارة المالية مواعيد صرف مستحقاتهم الشهرية وتقسيم الوزارات والجهات والهيئات التابعة لها لمنع التكدس وتسهيلًا على المواطنين.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

وفي هذا الإطار، قررت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر يونيو 2022 لـ66 جهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 21 يونيو المقبل، ولمدة 5 أيام؛ لينتهى صرف المرتبات يوم 27 من الشهر نفسه، في ضوء الكتاب الدوري الذي تصدره الوزارة.

وأهاب الكتاب الدوري بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات كورونا، خاصة أن المرتبات ستكون موضوعة في حسابات الموظفين ولا يوجد حاجة للتزاحم أمام الماكينات.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2022

اليوم الأول الثلاثاء 21 يونيو 2022: يبدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2022، يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 وتصرف للموظفين والعاملين في 33 وزارة وهيئة حكومية.

الوزارات والجهات التابعة لها مدريات الخدمات بالمحافظات هيئات مستقلة / جهات التعليم العالى

التنمية المحلية

العدل

الكهرباء

التخطيط

الإستثمار والتعاون الدولى

التربية والتعليم

الزراعة وإستصلاح الأراضى

الموارد المائية والري

الخارجية

الشباب والرياضة

المالية دواوين عموم المحافظات

مدريات التنظيم والإدارة

الجامعات في المحافظات

التربية والتعليم

الزراعة

الطب البيطري

الشباب والرياضة القضاء والنيابة العامة

هيئة النيابة الادارية

هيئة قضايا الدولة

مجلس الدولة

هيئة الرقابة الإدارية

الهيئة العامة للرقابة المالية

المحكمة الدستورية العليا

دار الافتاء المصرية

اللجنة العليا لانتخابات

معهد الخدمات المالية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

الأزهر الشريف

رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة الجمهورية

باقي الجهات الادارية

اليوم الثاني الأربعاء 22 يونيو 2022، والثالث يوم الخميس 23 يونيو في 33 وزارة وهيئة أخرى.

الوزارات والجهات التابعة لها مدريات الخدمات بالمحافظات هيئات مستقلة / جهات وزارة الصحة والسكان

وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التموين والتجارة الخارجية

وزارة النقل والمواصلات

وزارة الاتصالات

وزارة القوى العاملة

وزارة الانتاج الحربي

وزارة الهجرة

وزارة قطاع الأعمال

شئون مجلس النواب

وزارة الداخلية

وزارة الأوقاف

وزارة الثقافة

وزارة الآثار

وزارة الإسكان

وزارة التجارة والصناعة

وزارة الطيران المدني

وزارة البيئة

وزارة السياحة

وزارة البترول الشئون الصحية

التضامن الاجتماعي

التموين والتجارة

الطرق والنقل

القوى العاملة

الإسكان والمرافق المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

المجلس القومي لحقوق الانسان

المجلس الأعلي للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

مجلس النواب

كما خصصت وزارة المالية، للمتخلفين عن صرف المرتبات ثلاثة أيام أخرى لصرف مرتبات العاملين في باقي الجهات الحكومية التي لم تصرف لهم مرتبات خلال اليومين السابقين.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية، صرفت مرتبات شهر مايو الماضي، يوم الإثنين 23 مايو، والثلاثاء 24 مايو، والأربعاء 25 مايو، والخميس الموافق 26 مايو عمليات صرف المرتبات.