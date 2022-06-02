نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس

ازدادت معدلات البحث عن بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، بعدما اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٨٣ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٨٦٢٧٣ طالبا وطالبة حضر منهم ١٨٠٨٩١ طالبا وطالبة ونجح ١٤٧٦٥٣.

ونستعرض من خلال هذا التقرير لينك بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي .

ويمكن الدخول على بوابة نتائج التعليم الاساسي 2022 من هنـــــــا للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022.

أوائل الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن هناك ١٥٥ طالبا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة، وجاء ترتيب المراكز في الإدارات التعليمية كالتالي:

حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٨ % .

وفي المركز الثاني إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٤ % .

وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٧% .

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 محافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس.

درجات المواد الصف الثالث الاعدادي 2022

ويبحث طلاب الإعدادية عن درجات المواد الصف الثالث الاعدادي والمجموع الكلي وتأتي الدرجات كالتالي:

اللغة العربية : 80 درجة، والنجاح من 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة، والنجاح من 30

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20

الرياضيات: 60 درجة، والنجاح من 30

العلوم:40 درجة، والنجاح من 20

المجموع الكلى: 280 درجة، والنجاح من 140

المواد التي لا تضاف للمجموع

التربية الدينية: الدرجة النهائية 40، ودرجة النجاح 20 درجة.

التربية الفنية: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

الحاسب الآلي: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.