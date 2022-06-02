إصابة سائق في حادث احتراق سيارته على الطريق الدائري بالإسماعيلية

أصيب سائق، في حادث احتراق سيارته "سوزوكى" يعمل عليها بالطريق الدائرى لمدينة الإسماعيلية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتم السيطرة على الحريق داخل السيارة، بعد أن تفحمت تمامًا، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف، وتم نقل السائق المصاب إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقى العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الحماية المدنية، يفيد، بنشوب حريق في سيارة سوزوكى، بالطريق الدائرى لمدينة الإسماعيلية، أمام جامعة قناة السويس، وأسفر الحادث عن إصابة سائقها، وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقى العلاج، ودفعت الحماية المدينة بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق داخل السيارة، بعد أن تفحمت تمامًا، والتي كانت مصدر رزقه الوحيد.