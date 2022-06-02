نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2022 الترم الثانى

ينتظر أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وسيطرت حالة من القلق والترقب عليهم بعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي وإعلانها في أغلب محافظات الجمهورية خلال اليومين الماضيين.

وأكدعربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، أن النتيجة ستظهر خلال ساعات من الآن، فور اعتمادها من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوهاج الترم الثاني

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ويمكن لأولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج متابعة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج، والتي بها أيقونة خاصة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج.

ويمكنكم الضغط هنا لدخول البوابة وانتظار اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2022.



الشهادة الإعدادية بسوهاج

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج امتحاناتهم في مايو الماضي، حيث أدى 91 ألفًا و795 طالبًا وطالبة، من بينهم 1980 طالبًا وطالبة بمرحلة الشهادة الإعدادية المهنية، مُوزعين على 15 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وخلال ساعات من الآن سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2022، بعد اعتمادها من محافظ سوهاج وإعلان أسماء الطلاب الأوائل وبعدها ستتوفر النتيجة في جميع مدارس المحافظة حسب الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع النتيجة في مكان ظاهر في المدرسة وتوفيرها مجانًا للطلاب، ولكنها ستتوافر قبل ذلك عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج ويستطيع الطلاب الحصول عليها برقم الجلوس فقط .

وانطلق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج في 14 مايو الماضي، وانتهت في 19 مايو.