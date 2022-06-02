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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس في مصر 2-6-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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تشهد حالة الطقس في مصر، اليوم الخميس، تراجعًا طفيفًا في درجات مقارنة بالأيام الماضية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة ٣٤ درجة مئوية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، حيث تشهد مصر طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، ويميل إلى الحرارة على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وخلال ساعات الليل سيكون لطيفاعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

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وتسجل درجات الحرارة على القاهرة الآن ٣٤ درجة مئوية خلال ساعات النهار، اليوم الخميس 2- 6-2022، وتسجل الصغرى ٢٢ درجة مئوية، وتسيطر الأجواء الحارة اللطيفة مساءً على الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري وبدايات الأسبوع المقبل.  

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس و توقعاتها لدرجات  الحرارة اليوم الخميس  2-6-2022.

درجة الحرارة اليوم

وجاء بيان درجات الحرارة و حالة الطقس كالتالي:

القاهرة الصغرى 22 والعظمى 34

السواحل الشمالية 29-20
الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 29

طنطا الصغرى 21 والعظمى 33

دمنهور الصغرى 20 والعظمى 30

مطروح الصغرى 20 والعظمى 27

السلوم الصغرى 19 والعظمى 28

سيوة الصغرى 19 والعظمى 35

بورسعيد الصغرى 20 والعظمى
جنوب سيناء 35-25

شمال الصعيد 35-22

جنوب الصعيد 39-25

تجنب حرارة الشمس 

 

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وينصح خبراء الأرصاد الجوية المصريين  بعدم التعرض  المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والتي تكون من الساعة ١١ صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مع الحرص على ارتداء أغطية الرأس أثناء الخروج إلى الشارع، وتناول المشروبات الباردة، وارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، و الملابس الفضفاضة والفاتحة القطنية

كما تشدد هيئة الأرصاد الجوية على عدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية، وتجنب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية، مع الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.


ويسيطر  على مصر خلال هذه الفترة الزمنية من كل عام منخفض الهند الموسمي والذي سيستمر لمدة  ٣ أشهر،  ويتسم منخفض الهند الموسمي بارتفاع درجات الحرارة ليلًا ونهارًا، وسيظل في سيطرته على مصر حتى بداية فصل الخريف أي في نهاية سبتمبر المقبل .

ويبدأ فصل الصيف رسميًا في  نهاية يونيو الجاري، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل.

 

 

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