للتقديم لرياض الأطفال .. رابط موقع خدمات ولى الأمر 2022

خصصت وزارة التربية والتعليم رابط موقع خدمات ولي الأمر 2022 والذي يتيح لأولياء الأمور بعض الخدمات الإلكترونية.

ومع بدء تقديم أوراق التحاق الطلاب بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي زادت عمليات البحث عن موقع خدمات ولي الأمر 2022.

وتنشر الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة لموقع خدمات ولي الأمر 2022 وكيفية التقديم لمرحلة رياض أطفال والصف الأول الابتدائي من خلاله.

خدمات ولي الأمر تقديم اولى ابتدائى

من خلال رابط موقع خدمات ولي الأمر https://emis.gov.eg/services.aspx?id=1103

يمكن لولي الأمر تقديم طلبات التحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بكل المدارس بجميع محافظات الجمهورية، للتيسير والتسهيل على ولي الامر وضمان التحاق كل طالب بالمدارس القريبة من محل سكنه.

ويتم التقديم للصف الأول الابتدائي من خلال الخطوات الأتية :

أولًا: الدخول من خلال موقع الرسمي للتقديم التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا

ثانيًا: بعد إنشاء ولي الامر لحساب جديد وملء البيانات الخاصة بذلك سيتم إرسال كلمة مرور له عبر الهاتف.

ثالثا: باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور السابقة يستطيع ولي الأمر تسجيل بيانات التلميذ بالخانات المخصصة لذلك.

رابعًا: يجب تسجيل لـ3 مدارس بمحيط سكن الطالب وفقا لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وتحميل جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.



رابط خدمات ولي الامر رياض أطفال

من خلال الرابط التالي https://kg.emis.gov.eg/ يستطيع ولي الأمر تسجيل طلب الحاق ابنه بمرحلة رياض الأطفال إذا انطبقت عليه بعض الشروط، أهمها ألا يقل سن الطفلعن 4 سنوات، ويقوم ولى الامر بتقديم رياض الأطفال إلكترونيا من خلال بوابة مركز المعلومات في الفترة من يوم 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2022.



وحددت وزارة التربية والتعليم ارقام تستقبل عليها شكاوى أولياء الأمور وقت التقديم وهي الخط الساخن “19368” أو من خلال رقم الواتساب 01148970610 ويجب علي أولياء الأمور إرفاق جميع المستندات الخاصة بالشكاوى.

ويتم التقديم لمرحلة رياض أطفال في المحافظات من خلال مديريات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة.

ويستطيع أولياء الأمور الذين سجلوا طلب التقديم الاستعلام عن نتيجة القبول من خلال نفس الموقع خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٢ وحتى ٣٠ يوليو.

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