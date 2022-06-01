الخميس 02 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع 5 متهمين بقتل سائق لوجود خلافات ثأرية فى أكتوبر

متهمون
متهمون
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تجرى جهات التحقيق فى السادس من أكتوبر، تحقيقاتها مع 5 متهمين بقتل سائق لوجود خلافات ثأرية بين المجني عليه واثنين من المتهمين، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت عن ملابسات البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة أول أكتوبر، بالعثور على جثة أحد الأشخاص مُلقاة على جانب الطريق.

وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه سائق، مقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا.

وكشفت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات ثأرية بين المجني عليه واثنين من المتهمين، وفي سبيل ذلك استعانا بباقي المتهمين لمعاونتهما في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السادس من أكتوبر 5 أشخاص قتل سائق خلافات ثأرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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