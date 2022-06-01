مصرع مدرس وابنته وإصابة 2 فى انقلاب سيارة ببنى سويف

لقى مدرس وابنته مصرعهما، وأصيب 2 آخران، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي شمال مدخل سمسطا، بحوالي 5 كيلو جنوب غربي محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة سيارة ملاكي بحري مدخل سمسطا بحوالي 5 كيلو، مما أسفر عن مصرع مدرس وابنته وإصابة اثنين آخرين.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف، بسيارتي إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة حيث تم نقل "عبد السلام عزت عبد السلام"، 45 سنة، مدرس، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتوفيت ابنته "مريم"، 13 سنة، أثناء النقل وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.