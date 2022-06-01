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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع كبير.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 1-6-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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البحث عن أسعار الذهب أصبحت عادة يومية لدى المصريين، مع التحولات الكبيرة التي تحدث للذهب منذ فبراير الماضي وحتى الآن، والتي تخطى فيها سعر جرام الذهب عيار «٢١» ١٠٠٠ جنيه، ثم عاد ليتراجع تحت حاجز الـ١٠٠٠ جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا، اليوم الأربعاء،  مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار الذهب لليوم مع تراجع أسعار الذهب عالميًا مرتبطة بتعافي الدولار، ورغم استمرار ارتفاع التضخم العالمي تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية، والارتفاع الشديد في جميع أسعار السلع والخامات حول العالم.

وتعرض «الدستور» أسعار الذهب اليوم الأربعاء ١-٦ -٢٠٢٢ في مصر لجميع الأعيرة، بالإضافة لسعر الجنيه الذهب وكيلو الذهب.

سعر الذهب اليوم

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شهدت أسعار الذهب في أسواق الصاغة تراجعًا جديدًا اليوم الأربعاء، ليتراجع الذهب عيار «٢١» تحت مستوى الـ١٠٠٠ جنيه للبيع لأول مرة منذ مارس الماضي.

وبلغت أسعار الذهب باختلاف عياراته في الصاغة دون ثمن المصنعية كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

  • الذهب عيار 24 بيع 1,131 جنيه مصري، شراء 1,143 جنيه مصري.
  • الذهب عيار 22 بيع 1,037 جنيه مصري، شراء 1,048 جنيه مصري
  • الذهب عيار 21 بيع 990 جنيهًا مصريًا، شراء 1,000 جنيه مصري
  • الذهب عيار 18 بيع 849 جنيهًا مصريًا، شراء 857 جنيهًا مصريًا.
  • الذهب عيار 14 بيع 660 جنيهًا مصريًا، شراء 667 جنيهًا مصريًا.
  • الذهب عيار 12 بيع 566 جنيهًا مصريًا، شراء 571 جنيهًا مصريًا.
  • الأونصة بيع 35,187 جنيه مصري، شراء 35,543 جنيه مصري.
  • الجنيه الذهب بيع 7,920 جنيه مصري، شراء 8,000 جنيه مصري.
  • الكيلو بيع 1,131,429 جنيه مصري، شراء 1,142,857 جنيه مصري.
    أسعار الذهب العالمية

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وتراجعت أسعار الذهب العالمية خلال نهاية تعاملات الثلاثاء، وحقق الذهب خسارة شهرية جديدة للمرة الثانية على التوالي.

وأرجع خبراء الاقتصاد تراجع الذهب إلى تعافي الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى عند مستوى 101.925 نقطة، بنسبة ارتفاع قوية تبلغ 0.65% تقريبًا، مع ارتفاعات قوية في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الأربعاء سعر جرام الذهب عيار ٢١ سعر الذهب اليوم اسعار الذهب العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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