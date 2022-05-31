الأربعاء 01 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2022 برقم الجلوس

طلاب
طلاب
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نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، حيث اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية، بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، بنسبة نجاح بلغت 83.5%.

تفاصيل امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة بورسعيد 2022

وأجريت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد بنظام "البابل شيت"، من خلال 64 لجنة رئيسية ‏بالإضافة إلى لجنة واحدة مهنية، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 12 ألف و827 طالبا، منهم 6549 بنين و 6278 بنات، يمثلون جميع ‏مدارس المرحلة الإعدادية الرسمية والرسمية للغات والخاصة.‏ 

وكثفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور أكرم حسن، جهودها خلال الفترة الماضية للانتهاء من أعمال كنترول الشهادة الإعدادية، لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وإعلانها رسميًا.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2022

ويمكن لطلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بورسعيد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس من خلال الرابط التالي : (اضغط هنا).

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد 2022

وفى ذات السياق، كرّم محافظ بورسعيد، أوائل الصف الثالث الاعدادي، بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، وذلك بعد اعتماد النتيجة بنسبة نجاح بلغت 83.5%.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم، ملتقطًا معهم الصور التذكارية، ووزع عليهم شهادات التقدير ودرع المحافظة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

  1. هنا محمد رجب حسن إبراهيم، مدرسة العصفوري الخاصة للغات
  2. ماسة محمد ابراهيم سلامة، مدرسة القناة الإعدادية بنات
  3. شهد أحمد محمد أحمد أبو سليمة، مدرسة الشهيد مصطفى خضر الإعدادية
  4. إبراهيم عبده إبراهيم عبده صيام، مدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين
  5. محمد احمد خليل حامد المحروقي، مدرسة القناة الإعدادية بنين

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وحصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة الطالبة هنا محمد رجب حسن إبراهيم، مدرسة العصفوري الخاصة للغات، والثانية: ماسة محمد ابراهيم سلامة، مدرسة القناة الإعدادية بنات، والثالثة: شهد أحمد محمد أحمد أبو سليمة، مدرسة الشهيد مصطفى خضر الإعدادية، والرابع: إبراهيم عبده إبراهيم عبده صيام، مدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين، والخامس: محمد أحمد خليل حامد المحروقي، مدرسة القناة الإعدادية بنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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