الثلاثاء 31 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022 من ماكينات الـatm

معاشات
معاشات
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يستعد أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات لبدء صرف معاشات شهر يونيو 2022، وجدول صرفها خاصة أنه لا يتم صرف المعاشات للجميع في نفس التوقيت، بل يتم تقسم صرف معاشات شهر يونيو 2022 حسب قيمة المعاش.

وحذرت التأمينات الاجتماعية أصحاب المعاشات من توقف صرف المعاشات الشهر الجاري بالبطاقات الحالية، وأكدت أن المرحلة الأخيرة لتحويل بطاقات صرف المعاشات «البطاقة الزرقاء» إلى بطاقات ميزة ستنتهي أول شهر يونيو 2022.

ويعرض «الدستور» في التقرير التالي موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022 وجداول صرف المعاشات لـ10 ملايين و748 ألفا و636 مواطنا وتبدأ من غد الأربعاء.

 

موعد صرف معاش يونيو 2022

يبدأ صرف معاشات شهر يونيو 2022 لنحو 10 ملايين و748 ألفا و636 مواطنا، غدًا الأربعاء، للفئة الأولى التي تحصل على المعاش في اليوم الأول للصرف دائمًا وهي الفئة التي تصرف أقل من 1000 جنيه شهريًا، وذلك منعًا لتكدس أصحاب المعاشات أمام ماكينات الصرف المتاحة في البريد المصري وكافة ماكينات البنوك المتواجدة في كل محافظات الجمهورية، أو خدمة المحافظ الإلكترونية، أو خلال ماكينات فوري. 

صرف المعاشات من atm

يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو 2022 من ماكينات الـatm، وذلك حسب جدول الصرف التالي: 

يصرف غدًا الأربعاء أصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، وبعد غد الخميس يصرف أصحاب المعاشات الأكثر من مبلغ 1000 والأقل من 2000 جنيه.

ويصرف في يومي 5 و6 يونيو 2022 أصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه.

ويصل إجمالي قيمة المعاشات التي سيتم صرفها خلال العام المالي 2022- 2023 نحو 621 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة تماشيًا مع التأثيرات الاقتصادية التي أثرت على الأسعار بسبب التضخم العالمي.

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البطاقة الزرقاء للمعاشات

حذرت التأمينات الاجتماعية المواطنين من توقف الصرف بالبطاقات الزرقاء للمعاشات بدءا من الشهر القادم، وتحويلها إلى كروت ميزة، فيصل أعداد الذين يقومون بالصرف عن طريق البطاقات الزرقاء 6.5 مليون وتدعم عملية سحب الأموال فقط، منهم 5.5 مليون تقدموا بطلب لتحويل صرف معاشاتهم إلى كروت ميزة، ويتبقى مليون شخص لم يتقدموا حتى الآن بطلب التغيير.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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