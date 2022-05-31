مريض نفسى يقتل والده بطعنة فى الصدر بالمطرية

أنهى مريض نفسي حياة والده في المطرية، بعدما سدد له طعنة قاتلة أودت بحياته في الحال.

تبين من التحريات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أن المتهم يُعاني من مرض نفسي وأنه سدد طعنة نافذة فى صدر والده، أودت بحياته، تم ضبط المتهم بقرار اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وإحالة الجثة للطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وسرعة إنهاء إجراءات الدفن.

وتلقى قسم شرطة المطرية إخطارًا من المستشفى بوصول رجل فى العقد الرابع من العمر به طعنة نافذة وفارق الحياة قبل إسعافه، بالانتقال لمكان الواقعة تبين أن القاتل هو ابن الضحية يدعى يوسف، 17 سنة، يعانى من مرض نفسي وأنه سدد طعنة لوالده فى وجود والدة الضحية وإبن عمه، تم ضبط المتهم وباشرت الجهات المختصة التحقيق.