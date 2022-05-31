الثلاثاء 31 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مريض نفسى يقتل والده بطعنة فى الصدر بالمطرية

طعن
طعن
ads

أنهى مريض نفسي حياة والده في المطرية، بعدما سدد له طعنة قاتلة أودت بحياته في الحال. 

تبين من التحريات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أن المتهم يُعاني من مرض نفسي وأنه سدد طعنة نافذة فى صدر والده، أودت بحياته، تم ضبط المتهم بقرار اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وإحالة الجثة للطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وسرعة إنهاء إجراءات الدفن.

وتلقى قسم شرطة المطرية إخطارًا من المستشفى بوصول رجل فى العقد الرابع من العمر به طعنة نافذة وفارق الحياة قبل إسعافه، بالانتقال لمكان الواقعة تبين أن القاتل هو ابن الضحية يدعى يوسف، 17 سنة، يعانى من مرض نفسي وأنه سدد طعنة لوالده فى وجود والدة الضحية وإبن عمه، تم ضبط المتهم وباشرت الجهات المختصة التحقيق. 

مريض نفسي والده المطرية طعنة قاتلة مباحث العاصمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

توطين الصناعة السورية فى مصر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة كفر الشيخ 2022

بنسبة نجاح 78.83%.. محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022 كفر الشيخ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 برقم الجلوس فقط

بالرابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.. طموح الإمارات والأردن ومصر بلا حدود

محمود خليل

الدعاة.. نجوم «كاسيت وتليفزيون وإنترنت»

منى رجب

وراء كل مصرية عالمية أسرة تساندها

د. بهي الدين مرسي

ويسألونك عن الفِطرة السوية

ماجد حبته

صوت ألمانيا.. ضد ألمانيا!

فيصل شمس

إغلاق الكواكب وأخواتها

عيد رحيل

صلاح عمل الصح

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المؤسس (1)

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

عام بعد "حارس الأسوار".. إلى أين وصلت حماس في ترميم قدراتها العسكرية؟

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من «حرب دينية»: انتهاكات الاحتلال تدفع إلى ذلك

إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص خلال التصدي لاقتحام المستوطنين لمسجد النبي يونس