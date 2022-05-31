ميجان ماركل تتشبث بأطفالها أثناء لم شملها مع أفراد العائلة المالكة في اليوبيل (صور)

قال خبير ملكي إن دوقة ساسكس ميجان ماركل كانت “متوترة” قبل لم شملها بالعائلة المالكة خلال يوبيل الملكة.

ووفقًا لموقع "daily mail" البريطاني من المقرر أن تسافر دوقة ساسكس، 40 عامًا، إلى المملكة المتحدة من الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى جانب زوجها الأمير هاري وأطفالهما آرتشي، البالغ من العمر عامين ، وليليبت، الذي سيكمل عامه الأول في 4 يونيو.

تمثل رحلة عائلة ميجان وهاري المرة الأولى التي يسافر فيها الزوجان إلى المملكة المتحدة مع أطفالهما منذ انتقالهما إلى كاليفورنيا في عام 2020.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها مع العائلة المالكة حيث رحلتها إلى المملكة المتحدة شهدت زيارتها الوحيدة للملكة.

يقول المؤلف الملكي دنكان لاركومب، الذي كتب الأمير هاري: تشعر ميجان "بالتوتر" قبل رحلتها ولكن وجود أطفالها معها سيكون "إلهاءًا جيدًا" عن أي محادثات متعمقة مع أفراد العائلة المالكة.

تورط هاري، زوج ميجان في خلاف مع والده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير ويليام لعدة أشهر، على الرغم من أنه تم الإبلاغ مؤخرًا عن أن هاري وويلز يجرون مكالمات فيديو أسبوعية مؤخرًا.

بينما قام هاري بعدد من الزيارات في الأشهر الأخيرة ، ستكون رحلة ميجان هي المرة الثانية التي تزور فيها المملكة المتحدة منذ أن تنحيت عن دورها كموظفة ملكية كبيرة.

يشرح دنكان كيف أن الزيارة القادمة ستكون "محطمة للأعصاب" لدوقة ساسكس.

يقول: "بالنسبة إلى هاري، عاد لحضور جنازة فيليب وإزاحة الستار عن تمثال ديانا الصيف الماضي - وبالطبع كان يلتقي بالملكة ويرى والده منذ وقت ليس ببعيد".

يتابع الخبير: "أتخيل أن ميجان ستتمسك بأطفالها كشكل من أشكال العوائق بدلاً من الاضطرار إلى مواجهة مع أفراد العائلة المالكة فهي تحرص على ألا تخطئ.