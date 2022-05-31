الثلاثاء 31 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع جديد.. سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

الذهب
الذهب
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سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، من العناوين الأكثر بحثًا على محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، لاسيما بعد أن أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر إيقاف العمل بشهادة الادخار مرتفعة العائد 18% أجل عام، بعد تحقيقها إجمالي مبيعات بقيمة 750 مليار جنيه لدى البنكين، والعودة إلى شهادة الادخار ذات الـ 14 % فائدة، وهو ما جعل المصريون يكثفون البحث عن سعر الذهب كونه ملاذًا آمنًا لمدخراتهم وكما يقال عنه زينة وخزينة.

تراجع في سعر الذهب في آخر مايو 

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب قد سجلت في نهاية تعاملات أمس الإثنين، تراجعًا بنحو 11 جنيهًا بمحلات الصاغة، وسجل سعر الأوقية عالميًا نحو 1856 دولارًا، وشهدت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31 - 5 - 2022.

وشهدت أسعار الذهب فى مصر تراجعًا  كبيرًا مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليخسر سعر جرام الذهب نحو 25 جنيه، وفي السطور التالية يقدم الدستور لقرائه أسعار الذهب في مصر 31 مايو 2022، في ظل حرصه لتقديم كافة الخدمات لهم.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

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أسعار الذهب| سعر جنيه الذهب اليوم الإثنين 30-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعا باعتباره الأكثر انتشارًا ومبيعًا في دول الخليج، والأعلى سعرًا، نظرًا لجودته، بنحو 11 جنيها، ليسجل 1166 جنيها بدلا من 1177 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

كما انخفض سعر جرام الذهب من عيار 21، كونه الأكثر انتشارا في مصر، بنحو 10 جنيهات، ليسجل 1020 جنيها بدلا من 1030 جنيها في ختام تعاملات الأمس الإثنين 30 مايو.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

واستكمالًا لسلسة الهبوط في قيمة الذهب، انخفض سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18، 8 جنيهات، ليسجل 875 جنيها مقابل 883 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

وهذه الأيام يشهد اقبالًا من المصنعين والصاغة على تصنيع الذهب من العيار 14، بعدما نصحت الغرفة التجارية المشترين بشرائه خاصة المقلبين على الزواج تخفيفًا لأعبائهم مع اقتراب عيد الأضحى وموسم العرس، وفي هذا السياق سجل سعر الذهب عيار 14 سجل 676.75 جنيه.

سعر  الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

وانخفضت قيمة الجنية الذهب قيمة "8 جرامات" في بداية التعاملات رغم الإقبال الشديد عليه كوسيلة هامة للاستثمار وسجل سعر الجنيه الذهب 8120 جنيها.

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وائل لطفى

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