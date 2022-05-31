باقى من الزمن 21 يومًا.. اعرف موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

رغم أن شهر يونيو لم يبدأ بعد واليوم يوافق الواحد والثلاثين من مايو، إلا أن البحث عن موعد مرتبات شهر يونيو يزداد كل ساعة على محركات البحث، وذلك لأن الطلاب في جميع المراحل الدراسية سيكونون قد انتهوا من اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وهنا تبدأ إجازة الصيف ويرغبون حينها لقضاء أيامها في أحد المصايف أو المدن السياحية.

قبل المصيف.. اعرف موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

ومن هنا يستعد أولياء الأمور من الموظفين للحصول على الإجازات الصيفية للسفر وقضاء عدد من الأيام في المدن الساحلية سواء داخل مصر أو خارجها، الأمر الذي يحتاج إلى ميزانية وترتيب الأمور المالية الخاصة بهذه الإجازات، وتدخل المرتبات ضمن ميزانية المصيف، من هنا ينتظر الموظفون في القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال مرتب شهر يونيو لاستقطاع مبلغ مالي يكفي لقضاء ما يلزمهم من سلع وسفر وأمور أخرى.

استعداد المدن الساحلية لاستقبال المصيفين لصيف 2022

الجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية قد أعلنت في وقتٍ سابق، أنه مع بداية فصل الصيف تستعد المدن الساحلية في مختلف المحافظات لاستقبال المصطافين، ومن هنا تستعرض «الدستور» في هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين في أكثر من 60 وزارة وهيئة بالدولة من منطلق تزويد القراء بكافة الخدمات التي يبحثون عنها حاليًا.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

وفي هذا الإطار قد أعلنت وزارة المالية المصرية مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 ليكون في 21 يونيو 2022 على مدار 5 أيام، على أن تكون أيام 23، 24، 25 لصرف مرتبات المتخلفين عن الصرف الأيام الأولى.

- اليوم الأول: الثلاثاء 21 يونيو 2022

يبدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2022، يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 وتصرف للموظفين والعاملين في 33 وزارة وهيئة حكومية.

ويأتي اليوم الثاني: الأربعاء 22 يونيو 2022، والثالث يوم الأربعاء 22 يونيو في 33 وزارة وهيئة أخرى.

3 أيام للمتخلفين عن صرف مرتباتهم

وهناك ثلاثة أيام أخرى خصصتها وزارة المالية للمتخلفين عن صرف المرتبات، وهم كالآتي "أيام 23 و26 و27 يونيو 2022"، لصرف مرتبات العاملين في باقي الجهات الحكومية التي لم تصرف لهم مرتبات خلال اليومين السابقين.

وكانت وزارة المالية بدأت صرف مرتبات شهر مايو الجاري يوم الإثنين 23 مايو، والثلاثاء 24 مايو، والأربعاء 25 مايو، والخميس الموافق 26 مايو عمليات صرف المرتبات، ومع انه لم يمضي 10 أيام على صرف مايو إلا أن البحث عن يونيو جاري.