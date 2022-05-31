الثلاثاء 31 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة القرعة للسياحى والجمعيات 2022.. اعرفها من رابط بوابة الحج المصرية الموحدة

الحج
الحج
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في الأيام القليلة الماضية تم فتح رابط بوابة الحج المصرية الموحدة لمعرفة أسماء الفائزين في قرعة الحج 2022 من قبل وزارة السياحة وبتنسيق من وزارة الاتصالات، وذلك للمتقدمين من جميع المحافظات في مصر لمسابقة الحج السياحي وحج الجمعيات الأهلية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي للعام الجاري.

وقد أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، بالتعاون مع غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، الأحد 29 الموافق مايو، أسماء الفائزين في قرعة الحج 2022 لجميع المتقدمين في نتيجة قرعة علنية للحج السياحي والجمعيات.

أسماء الفائزين في قرعة الحج 2022 

وفي هذا السياق قد أوضحت وزارة السياحة والآثار المصرية عن توفيرها رابط إلكتروني يتم من خلاله إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج 2022 في كل محافظة بالرقم القومي ورقم جواز السفر لجميع المتقدمين بمحافظات مصر.

رابط نتيجة قرعة حج السياحة 2022 عبر موقع بوابة الحج المصرية الموحدة

بوابة الحج المصرية الموحدة 2022 وخطوات معرفة نتيجة القرعة: 

ويمكن لراغبي أداء فريضة الحج التي غابت عن المشتاقين لزيارة بيت الله الحرام عامين بسبب جائحة كورونا المستجد، والتي تسببت في حرمان المسلمين من الحج بسبب سياسة التباعد الاجتماعي، معرفة نتيجة القرعة، وقد أعلنت وزارة الحج السعودية أن يكون عدد الحجيج هذا العام نحو مليون حاج من كل دول العالم، ويمكن لكل المتقدمين الدخول على بوابة الحج المصرية الموحدة 2022 والتعرف على أسماء الفائزين في قرعة الحج في المحافظات عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولًا: الدخول على هذا الرابـــــــــــــــط. 

ثانيًا: كتابة الرقم القومي أو رقم جواز السفر.

ثالثًا: إدخال رقم المصنع.

رابعًا: سيصل للمتقدم رسالة فيها رقم تأكيد على رقم الهاتف المسجل في الطلب، ثم إدخال الأرقام الظاهرة أمامك في اختبار التحقيق.

خامسًا: الضغط على أيقونة بحث.

وأخيرًا بعد إجراء تلك الخطوات سيتمكن المتقدم من معرفة النتيجة إن كانت بالقبول أو الرفض.

أسماء الفائزين في قرعة الحج السياحي

الجدير بالذكر أن هذا العام قد بلغ عدد تأشيرات الحج السياحي نحو 9 آلاف و200 تأشيرة، مقسمة على فئتين، الأولى 5 نجوم والمقسمة إلى شريحتين، والثانية اقتصادية، تم تقسيمها لثلاث شرائح، وفي هذا العام تم الإعلان عن قرعة الحج السياحي 2022 في أحد الفنادق المصرية بشكل علني.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2022

وأوضحت وزارة السياحة سابقًا أثناء إعلانها نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 وأسماء الفائزين، أن سعر حج الـ 5 نجوم ينقسم إلى الآتي الصف الأول والذي يبعد 250 متر عن الحرام والثاني على مسافة 1250 متر، هو:

برنامج "المستوى " الصف الأول: يكلف نحو 177 ألف و500 جنيه.

برنامج "المستوى" الصف الثاني :يكلف حوالي 157 ألف و500 جنيه.

والميزة في الحج الاقتصادي هي انخفاض قيمتها نسبيًا، فيتراوح ما بين 82 ألفا و500 جنيه، و92 ألفا و500 جنيه، وأما عن كيفية الاستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة الحج 2022  فتتم بالطريقة التي وضحت سابقًا من خلال بوابة الحج الموحدة.

وقد أعلنت وزارة السياحة والآثار، وبالتعاون مع هيئة اللجنة العليا للحج السياحي، أن القرعة قد تمت وتم فوز 9200 مواطن، وذلك من أصل 68660 مواطناً قد تمت القرعة عليهم.

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رئيس التحرير

وائل لطفى

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