مدير الطب العلاجى بمطروح يتفقد مستشفى التوليد والصحة الإنجابية (صور)

تفقد د. مبروك سالم، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمطروح، مستشفى التوليد والصحة الإنجابية مساء اليوم؛ للوقوف على مدى انتظام وتواجد الأطقم الطبية وجاهزية الفريق الطبى وتوافر المستلزمات والأدوية، خاصة بأقسام العناية المركزة والاستقبال والطوارئ والمعامل وجناح العمليات وكُشك الولادة.

وقام مدير عام الطب العلاجي بإجراء حلقة نقاشية مع الفريق الطبي والإداري حول الخدمة المقدمة، موجهًا بتلافي بعض الملاحظات وحلها أثناء المرور.

واستمع مدير عام الطب العلاجي إلى الفريق الطبي عن كيفية تنفيذ توجيهات وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة لتشجيع السيدات على الولادة الطبيعية، والحد من الولادات القيصرية ما أمكن للحد من مخاطر الولادات القيصرية في الفترات المقبلة.

أكد خلال جولته على إصلاح الأجهزة التي بحاجة للصيانة وضرورة تسجيل الاحتياجات اللازمة للتشغيل على منظومة الشراء الموحد تحت إشراف لجنة الشراء بالمستشفى والمديرية، موجهًا بتقديم خدمة طبية جيدة للمرضى، لافتا إلى أنه سيتم المتابعة بالمرور الدوري على المستشفى حسب توجيهات الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة.

كما استمع لشرح حول أعمال الصيانة الدورية للأجهزة بمختلف الاقسام. والمتابعة الدورية للأجهزة الطبية والتأكد من سلامتها وكفاءتها وتطهيرها بصفة مستمرة وفقا لخطة العمل وتحت إشراف فريق صيانة الأجهزة الطبية ومكافحة العدوى بالمستشفى؛ بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشاد بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية بالمستشفى، وحثهم على تسخير كافة الإمكانيات الطبية لتوفير كل سبل الراحة لجميع المترددين والاستمرار في تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة للمرضى خلال رحلة مرضهم وترددهم على المستشفى، لافتًا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه.

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