خاص «الدستور» تنشر تشكيل لجنة القراء الجديدة بالإذاعة والتليفزيون

حصل موقع جريدة «الدستور» على تشكيل لجنة «القراء والمبتهلين» الموحدة للإذاعة والتليفزيون الجديدة، والتي من شأنها اكتشاف المواهب من القراء والمبتهلين في جميع المحافظات.



وتضمن التشكيل 14 اسما، ومن المقرر أن تعقد أول اجتماع لها يوم الأربعاء المقبل، وكشفت مصادر لـ« الدستور»، عن أن اللجنة مهمتها إعطاء الإجازة لمقرئي الإذاعة والتليفزيون، ومراجعة القراء القدامى، وتضم كبار الإذاعيين ورؤساء إذاعة القران الكريم السابقين وأعضاء من كلية التربية الموسيقية وكبار المشايخ وأعضاء من الأزهر الشريف، بالإضافة إلى كبير مهندسي الصوت بالإذاعة.



وضمت اللجنة:

محمد نوار رئيس قطاع الإذاعة رئيس اللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين.

رضا عبدالسلام رئيس شبكة القرآن الكريم.

علي مسعود السهيت مدير عام التخطيط الديني.

شريف أحمد سعيد الشناوي مدير إدارة البرامج الدينية بالتليفزيون.

محمد عبدالستار طلبة مدير إدارة الإذاعة الخارجية بالتليفزيون.

أبوالوفا عبدالغفار أبوالوفا رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون سابقا.

الدكتور حسن علي سليمان رئيس شبكة القرآن الكريم سابقا.

الدكتور عبدالكريم عوض صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف.

الشيخ سيد علي عبدالحميد من علماء القراءات وأحكام التجويد.

الشيخ خالد شعبان عثمان من علماء القراءات وأحكام التجويد.

عبدالعزيز عبدالمنعم إمام عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون سابقا.

الدكتور قدري مصطفى سرور الأستاذ بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

الدكتور هيثم سيد نظمي الأستاذ بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

القارئ طبيب أحمد أحمد نعينع.