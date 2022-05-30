الإثنين 30 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لـ4 عاطلين سرقوا «توك توك» في الحوامدية

توك توك
توك توك
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، 4 عاطلين، بالسجن المشدد  لمدة 15 سنة، لاتهامهم بسرقة «توك توك» عن طريق الإكراه من طفل بالحوامدية.

شمل قرار الإحالة والمتهم فيها كل من "محمد.س"، 20 سنة، عاطل، و"وليد.م"، عاطل، 38 سنة، و"وائل.م"، 32 سنة، عاطل، و"عيد.ن"، 40 سنة، عاطل.

كانت قد وجهت للمتهمين لأنهم في يوم 20-2-2021، بدائرة قسم شرطة الحوامدية، في محافظة الجيزة، سرقوا الطفل يوسف رمضان عوض على أحمد - بطريق الإكراه حال سيرة في الطريق العام ليلا بأن استوقفه الأول والثاني طالبين اقتيادهما لمبتغاهما وما ظفرا به وباقي المتهمين حتى أشهروا بوجهه أسلحة بيضاء فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على الدراجة النارية التوك توك قيادته على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرزوا وحازوا أسلحة بيضاء " مطواة " بدون ترخيص.

محكمة جنايات الجيزة ٤ عاطلين السجن المشدد 15 سنة سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفى

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