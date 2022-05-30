بالتزامن مع الموجة الحارة.. أقمشة مناسبة احرص على ارتدائها

بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا، نرى أن هناك نوعيات من الأقمشة لا بدّ من الابتعاد عن ارتدائها في هذه الأجواء الحارة؛ حتى لا تسبب لنا المزيد من الشعور بالحرارة، وتعرضنا للأمراض الجلدية وإحمرار الجلد لذا نرصد في هذه السطور بعض من الأقمشة المناسبة لهذا الطقس.

القطن

أفضل ما ترتديه في مثل هذه الحرارة هو القطن، فهو يسمح بمرور الهواء لاحتوائها على فجوات مجوفة صغيرة في النسيج التي تعمل على مرور الهواء وتبريد حرارة الجسم.

قماش "شير"

هذا النوع من القماش يعتبر أحد أكثر الأقمشة رواجًا وشيوعًا فيتميز بعدم التصاقه بالجسم كما أنه في ملمسه ناعم ويعتبر مناسب للغاية لفصل الصيف.

قماش الطين الهندي

من الأقمشة المناسبة في الأجواء الحارة ويساعد على ترطيب الجسم في فصل الصيف، فيعتبر منسوج يدويًا من القطن.

الحرير

يعتبر قماش الحرير من الأقمشة التي لها خصائص مضادة للبيكتريا وقوام بروتيني طبيعي يسمح بالتهوية السهلة ومرور الهواء، كما أن الحرير يمتص الرطوبة ويسمح بتنفس البشرة.

الكتان

يعتبر قماش الكتان من الأقمشة المناسبة للغاية لفصل الصيف ودرجة الحرارة العالية، ويتميز بالملمس الناعم.

الرايون

هذا القماش مصنوع من ألياف السليلوز الخاصة بالقطن ويتم معالجة هذه الألياف كيميائيًا لكي تكون متينة، وتتضاعف قدرته على امتصاص الرطوبة والحرارة.

الكشمير

يتسم أنه خفيف الوزن ويعمل على امتصاص الرطوبة.

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