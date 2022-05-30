4 حكايات لأشخاص مصابون بالقلق المفرط: كيف تم التعامل مع هذا الاضطراب؟

من زيت اللافندر إلى المشروبات الباردة، يشارك 4 كتاب الأدوات التي اكتشفوها للتحكم في أعراضهم نتيجة لإصابتهم بالقلق المفرط وفقًا لموقع insider.

روبين وايلدر

"القلق جزء مني" هكذا عبرت روبين وايلدر عن شعورها بالقلق المفرط وكيف أنه اضطراب بالفعل ليس سهلًا على الإطلاق.

قالت روبين:"تم الاستقرار على معاناتي من القلق المفرط في مرحلة ما بعد الشباب بعدما تم تشخيصي بعدد تسعة اضطرابات عانيت منهم بالطبع في فترة طفولتي والعشرينيات من عمري، أول اضطراب كان رهاب الخلاء المصحوب باضطراب الهلع، والذي جاء لي بشكل غير متوقع عندما كنت في العشرين من عمري،وجودي في أي مكان عام مغلق - الحانات ودور السينما ومحطات القطار - سيغرقني في نوبات خانقة من الدوار، كانت معدتي تدور، وتصبح رؤيتي مظلمة عند الأطراف، وتتم اصابتي بنوع من نوبات هلع.

بحلول الوقت الذي تم تشخيصي فيه ، كنت بالفعل محاصرًا للمنزل بلا حول ولا قوة ، ولم أستطع النوم، وفقدت ثلث وزني.

استغرقت عملية الانغلاق بضعة أسابيع ومع ذلك، فإن شفائي سيستغرق 4 سنوات وتغيير مهني وبعض العلاج النفسي التحليلي غير المفيد للغاية، والممارسة اليومية المرهقة والفعالة المتمثلة في دفع حدودي بعلاج إزالة الحساسية من أجل التحرك بحرية في العالم مرة أخرى.

أخيرًا، كنت أتعامل مع العمل والأبوة والأمومة والرهبة الزاحفة من الإغلاق الأول لعام 2020 حتى توفيت والدتي بسبب كوفيد ، ما أدى إلى عودة رهاب الخلاء بعد 20 عامًا من الهدوء.

مارا ويلسون

وعانيت من جميع أنواع القلق من نوبات الهلع التي تنبض بالقلب والغثيان إلى عدم القدرة على الشك الذاتي من الوسواس القهري، إلى العصبية المنخفضة المستوى في الخلفية، تتضمن بعض ذكريات طفولتي المبكرة شعوري بالتوتر أو الخوف دون سبب. قلقي جزء مني، كان يجب أن أتعلم التعامل معه.

لقد وجدت أن الدواء ساعدني في الوسواس القهري ، بينما ساعد العلاج بالكلام واليقظة في نوبات الهلع والقلق العام، أوصي أيضًا بكتب عمل القلق، يُعد كتاب Panic Attacks Workbook للدكتور ديفيد كاربونيل مصدرًا رائعًا - فقد علمني تمارين التنفس ، مثل تمرين "التنفس من البطن"، والذي أستخدمه لإدارة قلقي.

لست متأكدًا من سأكون إذا لم أكن قلقًا ومن المهم أن تتذكر أن الجميع تقريبًا يتعامل مع القلق في مرحلة ما من حياتهم، لا عيب في الحصول على مساعدة احترافية، تمامًا كما لن تشعر بالخجل من تلقي علاج للربو أو كسر في الذراع، العلاجات المختلفة تعمل بشكل أفضل للأشخاص المختلفين؛ لذلك أنصح أي شخص يعاني من القلق ألا يشعر بالإحباط إذا لم يأخذ على الفور.

كن هادئًا مع نفسك: غالبًا ما يكون وضع الحدود وتوفير البنية أمرًا مهمًا ، ولكن أيضًا عامل نفسك بالرحمة والتسامح والتفاهم.

ريانون لوسي كوسليت

أنا لا أدعي أن زيت اللافندر هو علاج بأي حال من الأحوال، ولكن عندما شعرت أن العالم يتآمر بألف طريقة مختلفة لقتلي وكل من أحببتهم ، ساعدني في الحصول على الراحة إلى حد ما، لذا فإن رائحة مثل اللافندر يمكن أن تساعد في إعادتك إلى الحاضر، كما هو الحال عند الجلوس على الأرض، مما يمنحك بعض الإطلالات المضحكة، على الرغم من أن هذا أقل ما يقلقك في خضم نوبة هلع.

4- ديفيد آدم

أتحكم في قلقي من خلال مجموعة من الأدوية والعلاج وعقود من الخبرة المريرة، فمنذ 30 عامًا ، عانيت من الوسواس القهري والذي يجلب معه نوبات الرعب الحادة المنتظمة، كتبت كتابًا عن التجربة، الرجل الذي لم يستطع التوقف، وأتلقى رسائل بريد إلكتروني أسبوعية من غرباء حول العالم إما مندهشون من أن شخصًا آخر لديه نفس الأفكار والمخاوف غير المنطقية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية مثلهم، أو مندهشًا مما تمكنت من إدارته للعثور على العلاج الفعال وتلقيه.

العلاج هو المكان الذي تأتي فيه الأدوية والعلاج

العلاج القياسي NHS للوسواس القهري هو جرعة عالية من مضادات الاكتئاب ودورة العلاج السلوكي المعرفي، لقد بدأت في تناول 200 ملغ يوميًا من سيرترالين (على غرار Prozac) منذ ما يقرب من عقد من الزمان، فكان العلاج المعرفي السلوكي منذ ما يقرب من عقد من الزمان أيضًا، تكمن مشكلة الوسواس القهري في أن لدينا طريقتنا الخاصة في التعامل مع القلق الناتج عن الأفكار - فنحن ننفذ سلوكيات قهرية ، في حالتي للتطمين والإقناع.