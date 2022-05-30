الإثنين 30 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم
ads

لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب شاب بإصابات متعددة، إثر وقوع حادث تصادم بين عدة دراجات بخارية بطريق" بلبيس- الزقازيق" أمام قرية ميت ربيعة البيضاء وتم نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزي، بوصول كل من "فايز محمد منصور محمد"، 53 عاما، و"على سعيد على حجاج"، 35 عاما، و"رامى عوض محمد حسن"، 30 عاما، جميعهم مقيمون دائرة مركز الزقازيق، متوفون وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين عدة دراجات بخارية بطريق "بلبيس- الزقازيق" أمام قرية ميت ربيعة البيضاء، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة شاب إصابات متعددة تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بمركز بلبيس، التى صرحت برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

حادث تصادم دراجات بخارية بلبيس- الزقازيق مستشفى بلبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم شعبى لـ«محمد صلاح»

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022 برقم الجلوس لاستخراج النتيجة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 الجيزة

3 إعدادي 2022| رابط نتيجة ثالثة إعدادى برقم الجلوس والاسم

رابط بوابة الحج المصرية 2022|نتيجة الحج السياحي والجمعيات

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الحوار والمعارضة المصرية

ماجد حبته

تكامل ثلاثى عربى

عبدالوهاب داود

صلاح.. هون عليك يا حبيبى وافرح بما كسبت

لواء.حمدى البطران

الرواية.. والوحدة الوطنية

القس. رفعت فكرى

مصر وكنائس الشرق

لواء. محسن الفحام

تحديات غير مسبوقة

حسين دعسة

رؤية كيسنجر الروسية ضد الخيار السياسى الأوكرانى والدولى

عفاف السيد

«زوجيه بأخرى حتى لا يقع فى فاحشة».. آخر محطات «التحريض على حواء»

صور

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرات استفزازية للمستوطنين في الخليل.. وقوات الاحتلال تحتجز طاقم تلفزيون فلسطين

الخارجية الفلسطينية: تبني «بينيت» للمجموعات الإرهابية يثبت أن إسرائيل دولة إرهاب

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال