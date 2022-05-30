مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب شاب بإصابات متعددة، إثر وقوع حادث تصادم بين عدة دراجات بخارية بطريق" بلبيس- الزقازيق" أمام قرية ميت ربيعة البيضاء وتم نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزي، بوصول كل من "فايز محمد منصور محمد"، 53 عاما، و"على سعيد على حجاج"، 35 عاما، و"رامى عوض محمد حسن"، 30 عاما، جميعهم مقيمون دائرة مركز الزقازيق، متوفون وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين عدة دراجات بخارية بطريق "بلبيس- الزقازيق" أمام قرية ميت ربيعة البيضاء، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة شاب إصابات متعددة تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بمركز بلبيس، التى صرحت برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.