الأحد 29 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لموظفي الحكومة والخاص.. إجازات شهر يونيو 2022 الرسمية

اجازة
اجازة
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يبحث موظفي الحكومة والخاص خلال هذه الأيام عن  اجازات شهر يونيو 2022 الرسمية، واحتلت هذه الكلمة مؤشر البحث الأكثر شهرة –جوجل-، فينتظر الموظفون خلال شهر يونيو 2022، إجازة واحدة فقط في نهاية الشهر، أما في شهر يوليو فيشهد عدة اجازات رسمية لموظفي الحكومة والخاص والتي ستبدأ بأجازة عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى مجموعة من الأجازات الرسمية التي تعطيها الدولة لموظفي الحكومة والخاص احتفالًا بمناسبات خاصة سواء دينية أو وطنية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لـ  اجازات شهر يونيو 2022 الرسمية لموظفي الحكومة والخاص، واجازات الرسمية لباقي العام.

إجازات شهر يونيو 2022 الرسمية 

تتمثل اجازات شهر يونيو 2022 الرسمية  في إجازة واحدة رسمية تحتفل فيها الدولة المصرية في شهر يونيو 2022، وتوافق الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو هذا العام يوم الخميس الموافق 30 من شهر يونيو المقبل 2022 ويكون هذا اليوم عطلة رسمية في الدولة في الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، لتتلخص اجازات شهر يونيو 2022 الرسمية في هذا اليوم فقط.

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تاريخ عيد الأضحى 2022.. تعرف على إجازات العيد وموعد وقفة عرفة

وقفة عرفات 2022

 وخلال شهر يوليو هناك عدة إجازات لموظفي الحكومة والخاص  تبدأ اجازات شهر يونيو 2022 الرسمية  لموظفي الحكومة والخاص بأجازة  وقفة عرفات 2022، والذي يحتفل فيه المسلمون في العالم أجمع  بالوقوف على جبل عرفات – أهم منسك في مناسك الحج - ، ويوافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة.

وحدد معهد الفلك أن هلال ذى الحجة  وقفة عرفات 2022 لعام 1443 هـ  فلكياً يوم الجمعـة 8 يوليو  2022 ، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ  فلكيا يوم السبت 9 يوليو 2022، وبذلك تبدأ اجازات شهر يونيو 2022 الرسمية لعيد الاضحى منذ يوم 8 يوليو وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، حتي يوم الثلاثاء 12 يوليو2022.

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اجازات رسمية ٢٠٢٢ 

وهناك عدد من الإجازات الرسمية خلال الشهور المتبقية من عام 2022 في 23 يوليو 2022  وهي كالتالي:

* السبت 23 يوليو:  إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، ومن المقرر أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

 السبت 30 يوليو : يحصل المصريون على إجازة رسمية أخرى وهي إجازة رأس السنة الهجري وتوافق يوم السبت ومن المتوقع ترحيلها أيضا إلى نهاية الأسبوع.

الخميس 6 أكتوبر : يحصل المصريون على إجازة رسمية  بمناسبة احتفالات حرب 6 أكتوبر المجيد وانتصار القوات المصرية على العدو الصهيوني.

السبت 8 أكتوبر : يحصل المصريون على إجازة رسمية بمناسبة مولد النبوي الشريف، لتكون هي آخر الإجازات الرسمية والعطلات الرسمية 2022.

 

شهر يونيو 2022 اجازات شهر يونيو 2022 الرسمية وقفة عرفات 2022 اجازات رسمية ٢٠٢٢ موظفي الحكومة والخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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