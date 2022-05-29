تراجع عيار «21».. أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 29 مايو 2022

يبحث الكثير من المواطنين بشكل يومي عن أسعار الذهب اليوم الأحد 29 مايو 2022، خاصة عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، وذلك في ظل تباين الأسعار التي ضرب الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم الأحد 29 مايو 2022 عيار 21

يعتبر الذهب هو الملاذ الآمن الذي يلجأ له المواطنون والدول لدعم الاقتصاد، لذلك ترتفع معدلات البحث يوميًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 29 مايو 2022 عيار 21، وذلك عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل".

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير أسعار الذهب اليوم الأحد 29 مايو 2022 عيار 21، حيث شهدت أسعار الذهب في السوق المصري استقرارًا نسبيًا خلال الأسبوع الجاري.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 887 جنيهًا. بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1035 جنيهًا. وصل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1183 جنيهًا. سعر جرام الذهب الجنيه الذهب 8350 جنيهًا.



استقرار سوق الذهب في مصر

أكدت مصادر في الصاغة على عودة الاستقرار إلى أسعار الذهب في السوق المصري، مشيرة إلى أن ذلك التراجع جاء نتيجة اتجاه ملاك الذهب نحو البيع مرة أخرى لجني الأرباح، وهذا تسبب في زيادة المعروض من الذهب، ومن ثم حدوث تراجعات كبيرة على مدار الأسبوع الثاني والثالث من مايو الجاري.

وأوضحت المصادر، أنه لا يمكن الحكم على مستقبل سعر الذهب من حيث الصعود أو الهبوط في ظل الظروف الحالية، واستمرار الحركة في سعر العملة؛ لأن ارتفاع أو انخفاض العملات الأجنبية في مصر يؤدى إلى حدوث تحركات سعرية عنيفة في الذهب.

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أسعار الذهب منتصف تعاملات السبت 28 مايو

انخفض سعر الذهب في منتصف تعاملات أمس السبت بأسواق الصاغة، بقيمة 3 جنيهات لعيار 21، وكان قد سجل انخفاضات له متتالية من نحو 1085 جنيهًا الإثنين 23 مايو.

سعر جرام الذهب عيار 24 أمس السبت في مصر:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1194 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1045 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 895 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر قيمة 8360 جنيهًا.