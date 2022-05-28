بالخطوات.. رابط الاستعلام عن مخالفات مرور المركبات 2022 برقم اللوحة

"رابط الاستعلام عن مخالفات مرور المركبات 2022 برقم اللوحة" مع نهاية كل شهر يكون من العناوين الأكثر بحثًا على محركات البحث العالمية جوجل وتويتر من قبل عدد كبير من ملاك المركبات حيث يرغبون في معرفة طرق الاستعلام وسداد فاتورة مخالفات السير والقيادة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

ويرغب العديد من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية في معرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا بأسهل وأسرع الطرق ومن المنزل بدلًا من الوقوف في طوابير المصالح الحكومية وهي خطوة من خطوات التحول الرقمي وميكنة جميع الإجراءات في مصر، لذا تستعرض «االدستور» طرق الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022 سواء رابط موقع النيابة العامة أو خطوات الاستعلام.

ويستطيع مالكو المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة فقط من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة المخصص لخدمات المرور المختلفة، والذي يمكن لجميع المواطنين الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابــــــــــــط من خلال عدة خطوات كالآتي:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

الدخول عبر رابط موقع النيابة العامة لخدمات المرور والمخالفات 2022 (من هنا) اختيار خدمات نيابات المرور الخطوة التالية ظهور الخانات التالية "الاستعلامات - التصالح الفوري – الدفع – التظلمات - خدمة متابعة الطلبات"، اختار أيقونة الاستعلامات. تم اختيار «الاستعلام» والضغط على أيقونة باسم «استمرار» الموجودة أسفلها.. أدخل رقم اللوحة المعدنية للسيارة بالأرقام والحروف وعلى الفور بيانات رخصة المركبة وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها. - يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة، والتي يأتي من أبرزها الاختيار بشأن اللوحة ما بين «حروف وأرقام» أم «أرقام فقط». كتابة رقم الرخصة كاملا. وبعد كتابة جميع البيانات المطلوبة، ينبغي على المستعلم الضغط على أيقونة باسم «إجمالي مخالفات المرور». بعد الانتهاء من كل ما سبق سوف يظهر أمام المستعلم على الفور بيان كامل بالمخالفات الموجودة على السيارة

وعقب معرفة النتيجة وقيمة المخالفة وإن كانت تصلح للتصالح عنها مقابل دفع غرامة مالية فقد وفرت وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الداخلية وقطاع المرور بتوفير وسائل إلكترونية للسداد بدلًا من التزاحم في مكاتب المرور

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طرق سداد قيمة مخالفات المرور والغرامات إلكترونيا: