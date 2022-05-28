السبت 28 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن مخالفات مرور المركبات 2022 برقم اللوحة

المرور
المرور
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"رابط الاستعلام عن مخالفات مرور المركبات 2022 برقم اللوحة" مع نهاية كل شهر يكون من العناوين الأكثر بحثًا على محركات البحث العالمية جوجل وتويتر من قبل عدد كبير من ملاك المركبات حيث يرغبون في معرفة طرق الاستعلام وسداد فاتورة مخالفات السير والقيادة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

 

ويرغب العديد من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية في معرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا بأسهل وأسرع الطرق ومن المنزل بدلًا من الوقوف في طوابير المصالح الحكومية وهي خطوة من خطوات التحول الرقمي وميكنة جميع الإجراءات في مصر، لذا تستعرض «االدستور» طرق الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022 سواء رابط موقع النيابة العامة أو خطوات الاستعلام.

 

ويستطيع مالكو المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة فقط من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة المخصص لخدمات المرور المختلفة، والذي يمكن لجميع المواطنين الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابــــــــــــط من خلال عدة خطوات كالآتي:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

 

  1. الدخول عبر رابط موقع النيابة العامة لخدمات المرور والمخالفات 2022(من هنا)
  2. اختيار خدمات نيابات المرور
  3. الخطوة التالية ظهور الخانات  التالية "الاستعلامات - التصالح الفوري – الدفع – التظلمات - خدمة متابعة الطلبات"، اختار أيقونة الاستعلامات.
  4. تم اختيار «الاستعلام» والضغط على أيقونة باسم «استمرار» الموجودة أسفلها..
  5. أدخل رقم اللوحة المعدنية للسيارة  بالأرقام والحروف وعلى الفور بيانات رخصة المركبة وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.
  6. - يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة، والتي يأتي من أبرزها الاختيار بشأن اللوحة ما بين «حروف وأرقام» أم «أرقام فقط».
  7. كتابة رقم الرخصة كاملا.
  8. وبعد كتابة جميع البيانات المطلوبة، ينبغي على المستعلم الضغط على أيقونة باسم «إجمالي مخالفات المرور».
  9. بعد الانتهاء من كل ما سبق سوف يظهر أمام المستعلم على الفور بيان كامل بالمخالفات الموجودة على السيارة

 

رابط مباشر.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة والسيارة

وعقب معرفة النتيجة وقيمة المخالفة وإن كانت تصلح للتصالح عنها مقابل دفع غرامة مالية فقد وفرت وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الداخلية وقطاع المرور بتوفير وسائل إلكترونية للسداد بدلًا من التزاحم في مكاتب المرور 

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طرق سداد قيمة مخالفات المرور والغرامات إلكترونيا:

  1.  عن طريق بطاقات الائتمان.
  2. الدفع نقدًا عند الاستلام.
  3. دفع مخالفات المرور من خلال ماكينة الدفع «فوري»
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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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