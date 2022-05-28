السبت 28 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سائق حاول إدخال «حشيش وبودرة» لشقيقه في حجز قسم أول شبرا الخيمة

ضبط سائق
ضبط سائق
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط سائق مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حاول إدخال كمية من المواد المخدرة، داخل الزيارة المعدة لشقيقه النزيل بحجز القسم على ذمة أحد القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تمكن ضباط المباحث من ضبط سائق، حاول إدخال كمية من المواد المخدرة لشقيقه النزيل بسجن القسم.

وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام ضباط المباحث بالقسم، بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين، تمكن من ضبط "أ ع م"، 35 سنة، سائق، مقيم دائرة القسم، وبحوزته 45 جراما من مخدر الحشيش، و60 جراما من مخدر البودر، و17 قرصا مخدرا، موضوعة داخل الزيارة المعدة لشقيقه "م ع م"، النزيل بسجن القسم على ذمة إحدى القضايا "مخدرات".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد إدخالها لشقيقه النزيل بسجن القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

امن القليوبية ضبط سائق شبرا الخيمة محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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