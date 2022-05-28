وزيرة الثقافة تطلق فعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين

تطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين، حيث تفتتح مؤتمر “عشرينيات القرن العشرين.. علامات فارقة وإنجازات مضيئة” الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وذلك في الثانية عشرة ظهر الأحد 29 مايو بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وتتواصل فعاليات المؤتمر على مدار يومين (29 - 30 مايو) وتبث جلساته إلكترونيا عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ويصاحبه معرض لإصدارات المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية، الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يتناول المؤتمر النهضة الفكرية والثقافية التي شهدتها مصر خلال عشرينيات القرن الماضي فى لقاءات وندوات بحضور عدد من المتخصصين في مختلف المجالات الإبداعية، حيث تبدأ المراسم الافتتاحية بكلمات لكل من الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي عضو المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تعلن خلالها انطلاق الفعاليات والمؤتمر، بعدها وفى الواحدة ظهرا تعقد الجلسة الأولى، وتناقش المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويترأسها الدكتور هشام عزمي، ويشارك فيها الدكتور أحمد زايد، الدكتور حسام بدراوي، الدكتور مصطفى الفقي، الدكتورة عادلة رجب.

وتعقد الجلسة الثانية فى الثالثة عصرا وتستعرض السينما والمسرح والدراما ويديرها المخرج الكبير عمر عبدالعزيز ويشارك فيها الدكتور أبوالحسن سلام، الدكتورة سلمى مبارك، المخرج محمد فاضل، محمود قاسم والفنان القدير ياسر صادق.

وتبدأ جلسات اليوم الثاني (الإثنين 30 مايو) فى الحادية عشرة صباحا، وتناقش الأدب والفكر والصحافة ويديرها الدكتور سامي عبدالعزيز، ويشارك فيها الناقد الدكتور أحمد درويش، الدكتور جمال الشاعر، الإعلامي حمدي رزق، الناقد والكاتب شعبان يوسف، الإعلامي والمحاور مفيد فوزي.

وتبدأ الجلسة الثانية في الواحدة ظهرا، وتتناول الفنون والموسيقى والفنون الاستعراضية، ويديرها الدكتور محمد عفيفي، ويشارك فيها الدكتور راجح داوود، الدكتورة رشا طموم، الدكتور زين نصار، الدكتور محمد شبانة.

وتقام فى الثالثة عصرا حلقة نقاشية بعنوان “عشرينيات القرن العشرين .. نظرة عامة” ويديرها الدكتور محمد صابر عرب، ويشارك فيها الدكتور حسن نصر الدين، الكاتب الصحفى حلمي النمنم، الدكتور خلف الميري، الدكتور عماد أبوغازي، الدكتور محمد غنيم، الدكتورة هالة كمال وياسر أيوب.