موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022.. وتعرف على قيمة المكافأة بعد الزيادة

موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022، يكثر البحث عنها خلال هذه الأيام حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثاً على محرك البحث جوجل، وخاصة مع انتهاء امتحانات النقل في مراحل التعليم الأساسي "الابتدائي والاعدادي" والصفين الأول والثاني الثانوي، امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني 2022 الدور الأول بجميع المديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

وفي وقتٍ ساق قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني هذا العام، عن زيادة مكافأة امتحانات المعلمين المشاركين في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «لجان السير ومقدري الدرجات وأعضاء الهيئة الفنية الخاصة بوضع الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة».

موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022.. بعد انتهاء الدور الأول

وكما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022، وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، سيتم صرفها بعد انتهاء امتحانات الدور الأول،وذلك وفقاً للمادة 4 من القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005، الخاص بمكافأة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية.

وفي خطابات قدر أرسلتها وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، شددت على الانتهاء من تجهيز وإعداد مكافأة امتحانات النقل للعاملين بجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، كي يتسلموا عقب اعتماد نتيجة امتحانات 2022 للفصل الدراسي الثاني.

مكافأة الامتحانات للمعلمين من موازنة العام المالي 2022/2021

وفي سياق متصل قد أكدت وزارة التعليم على المديريات التعليمية، على صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022 من موازنة العام المالي 2021/2022، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدرسي الثاني الدور الأول مباشرة ومن المفترض أن يتم ذلك مع رواتب شهر يونيه القادم ..

ومن حرص "الدستور " على مساعدة المعلمين نقدم لهم في السطور الآتية قيمة مكافأة امتحانات 2022، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لزيادة مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022 للمشاركين في امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) الفصل الدراسي الثاني 2022 الدور الأول.

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بالأرقام.. تفاصيل زيادة مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022

- زيادة المكافأة لرؤساء ووكلاء والمساعدين وخدمات المعاونة بلجان الإدارة والمراقبة بواقع 75 يوما من قيمة الراتب.

- أما المشاركين في لجان الإدارة والمراقبة قررت وزارة التعليم زيادة المكافأة لهم بواقع 100 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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- كذلك قررت وزارة التعليم زيادة المكافأة لمراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين " المتظلمين" من نتائجهم لامتحانات الشهادة الإعدادية لتصبح 25 جنيها للمادة بدلا من 20 جنيها.

-ولم تنسى الوزارة العمال، حيث قررت زيادة مكافأة الامتحانات بواقع 5% من الراتب الأساسي

- زيادة المكافأة بواقع 5% من الراتب الأساسي للعاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة يتمّ الصرف باليوم من داخل ميزانية الإدارة في كل محافظة.

- زيادة قيمة التقدير للمصححين لتصبح (جنيهان عن كل ورقة إجابة وبحد أقصى 24 ورقة، ويجوز العمل فترتين صباحية ومسائية في اليوم الواحد).

- زيادة مكافأة الامتحانات لواضعي أسئلة كل مادة لـ50 جنيهًا .

- زيادة مكافأة واضعوا الامتحانات عن كل نموذج إجابة لـ30 جنيهًا .

- زيادة مكافأة الامتحانات لترجمة كل ورقة لامتحانات اللغات أسئلة لـ60 جنيهًا.

- زيادة المكافأة 40 جنيهًا نظير مكافأة أسئلة ونموذج إجابة.