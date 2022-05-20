وكيل تعليم بني سويف يوجه بتوفير احتياجات استراحات المعلمين

عقد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم فى بني سويف،اليوم الجمعة، اجتماعا بحضور كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، وعمر سيد مدير عام الشئون المالية والادارية وأحمد عزت مدير إدارة بني سويف ومشرف الاستراحات واللجنة الثلاثية الخاصة بالاستراحات.

وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحان الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2021 وبناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف بمتابعة جاهزية الاستراحات واللجان لاستقبال رؤساء ومراقبي وملاحظي الدبلومات الفنية.

حيث ناقش عبد التواب ما تم من تجهيزات بمقار الاستراحات الخاصة برؤساء لجان وملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة والتي يبلغ عددها 18 استراحة، مشددًا على ضرورة أن تكون الاستراحات مجهزة بكل ما يلزم من سبل الراحة من اثاث وتجهيزات وكل وسائل المعيشة، والالتزام بالاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة وصحة المعلمين.

وطالب وكيل التعليم بتقرير يومي وتذليل كافة العقبات وتوفير العمالة اللازمة حرصاً على الراحة النفسية للمعلمين وحتى يتمكن المعلمون من أداء دورهم بكفائة.

يذكر أن امتحانات المعامل للدبلومات الفنية تبدأ غدًا السبت 21 مايو، كما تبدأ الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 28 مايو بإجمالي عدد طلاب يزيد عن 30 ألف و728 طالبا موزعين على 113 لجنة على مستوى المحافظة.

وفي سياق آخر، أعلن محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بني سويف، اليوم الجمعة، أن الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية أعلنت نتيجة مسابقات ألعاب القوى قفز الزانة والوثب العالي وسباقات الجري والجمباز والسباحة على مستوى الجمهورية، حيث حققت تعليم بني سويف مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وأوضح عبد التواب، أن نتيجة مسابقات ألعاب القوى والسباحة أسفرت عن فوز الطالب محمد عصام علي بمدرسة الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية بالمركز الثاني في لعبة (قفز الزانة) بينما فاز الطالب نور الدين أشرف أحمد بمدرسة الدعوة الإسلامية بالمركز الثالث في لعبة وثب عالي