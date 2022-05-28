القصة الكاملة لمذبحة الريف الأوروبى بعد القبض على الجانى

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع المتهم بقتل 5 أشخاص داخل مزرعة الريف الأوروبي، وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

البداية

بداية تلك الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا يفيد العثور على 5 جثث داخل مزرعة بالشيخ زايد وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثث مستأجر المزرعة، واثنين من أبنائه، واثنين من أحفاده وتبين وجود إصابات بهم ما يشير إلى احتمالية وجود شبهة جنائية وتعرضهم للقتل.

واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال أحد أبناء مستأجر المزرعة، وتبين أنه اتصل على والده، ولم يتلق منه ردًا، فتوجه إلى المزرعة، وعثر عليه وباقي الأسرة مفارقين الحياة.

معاينة النيابة

وأسفرت المعاينة عن العثور على جثة رجل خمسيني وفي أماكن متقاربة منه جثتا سيدة وفتاة إحداهما في العقد الثالث من العمر، والأخرى في عقدها الثاني بالإضافة إلى جثتي طفلين تتراوح أعمارهما بين 6 و10 سنوات، وتبين من مناظرة نيابة الشيخ زايد لجثث المجني عليهم إصابتهم بجروح ذبحية بالرقبة، وطعنات متفرقة بأنحاء الجسد، كما تبين ارتداؤهم كامل ملابسهم.

وعقب الانتهاء من المعاينة والمناظرة، كلفت النيابة العامة الأطباء الشرعيين بإجراء عملية تشريح للجثث الخمس لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتاتها، وما إذا كانت في وقت معاصر لاكتشاف الجثث أم قبلها بفترة طويلة.

تفاصيل بيان الأجهزة الأمنية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم.

وبالفحص تبين نشوب خلافات اجتماعية بين أحد الأشخاص «المجنى عليه –مزارع» وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة (الجاني)، وذلك لارتباط الجاني عاطفياً بإحدى كريمتى «المجني عليه»، قام على إثرها بالتعدى على «المجنى عليه» وقتله ونظراً لكونه معروفا لدى بقية الأسرة، ولخشية افتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتي المجنى عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.

أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

اعترافات المتهم

وقال المتهم عاطف 50 سنة، خلال استجوابه، أنا كنت متجوز الكبيرة على السنة، يعني قريت أنا وهي الفاتحة دون علم والدها عشان لما اتقدمت رفضني، وحصل بينا علاقة، وأختها الصغيرة شافتنا في وضع مخل أثناء المعاشرة.

وتابع المتهم أنه كان يشتري الأقراص المنومة ويضعها في الشاي للفتاة الصغيرة حتى لا تشاهده وقت العلاقة الحميمية، وتابع أنه آخر مرة دخلت علينا البنت الصغيرة ولما شافتنا طلبت منها ما تحكيش لأبوها، أول ما أبوها جه حكت له، هجمت عليا بالسكينة والبنت الصغيرة قعدت تضرب فيا، وعملت له كدمات كتير، ومسكت السكين من أبوها وضربته، وخدتها منه وقتلته وضربت الباقي كلهم، حتى حبيبتي، عشان قتلت أبوها، وخفت لتفضحني وهربت على سوهاج».