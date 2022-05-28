السبت 28 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مالك محل مشغولات ذهبية بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق، حبس مالك محل مشغولات ذهبية 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بعين شمس. 

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا يفيد بورود معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام مالك محل مشغولات ذهبية - كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية" بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عين شمس مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حبس مشغولات ذهبية النقد الأجنبي عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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