«هوس التريند».. أطباء نفسيون يكشفون أسباب انتشار مشاهير السوشيال ميديا

أصبح الهوس بالترند من الأمور التي انتشرت مؤخرًا بين فئة المشاهير والفنانين وروَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في ظهور شخصيات غريبة قد نتساءل طوال الوقت من أين ظهرت لنا وسبب حصولهم على "اللايك والشير".

وخلال الفترة الماضية، تصدر العديد من المشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الحديث عن مشاكل شخصية، وكان آخرها أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب.

لفت الأنظار

وتعليقًا على ذلك قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الفنان أو الشخص المشهور بصفة عامة يرغب في أن يكون محط أنظار الجميع، وفي المقدمة والجميع يتحدث عنهم، لذا يبحث عن أي تصرف يمكنه أن يكسب هذه النظرة إليه.

وأضاف فرويز، أن الشخص المشهور أيضًا يريد أن يكون في بؤرة الأحداث باستمرار ولافت للانتباه والجميع يصدره ويحكي عنه من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فحب الظهور متملك أغلب من يجد نفسه مشهورًا.

الشخصية الهستيرية

وفسَّر الدكتور علي عبدالراضي، أخصائي نفسي، أن الشخص المهوس بالتريند هو شخص يعشق أن يكون لديه عدد كبير من الجمهور يشعره بالاطمئنان النفسي والعاطفي، كما أن هذه الشخصية لا تمتلك الاستقرار العاطفي.