الجمعة 27 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«هوس التريند».. أطباء نفسيون يكشفون أسباب انتشار مشاهير السوشيال ميديا

هوس التريند
هوس التريند
ads

أصبح الهوس بالترند من الأمور التي انتشرت مؤخرًا بين فئة المشاهير والفنانين وروَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في ظهور شخصيات غريبة قد نتساءل طوال الوقت من أين ظهرت لنا وسبب حصولهم على "اللايك والشير".

وخلال الفترة الماضية، تصدر العديد من المشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الحديث عن مشاكل شخصية، وكان آخرها أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب.

لفت الأنظار

وتعليقًا على ذلك قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الفنان أو الشخص المشهور بصفة عامة يرغب في أن يكون محط أنظار الجميع، وفي المقدمة والجميع يتحدث عنهم، لذا يبحث عن أي تصرف يمكنه أن يكسب هذه النظرة إليه.

وأضاف فرويز، أن الشخص المشهور أيضًا يريد أن يكون في بؤرة الأحداث باستمرار ولافت للانتباه والجميع يصدره ويحكي عنه من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فحب الظهور متملك أغلب من يجد نفسه مشهورًا.

الشخصية الهستيرية

وفسَّر الدكتور علي عبدالراضي، أخصائي نفسي، أن الشخص المهوس بالتريند هو شخص يعشق أن يكون لديه عدد كبير من الجمهور يشعره بالاطمئنان النفسي والعاطفي، كما أن هذه الشخصية لا تمتلك الاستقرار العاطفي.

فئة المشاهير والفنانين مواقع التواصل الاجتماعي الفنان يرغب في أن يكون محط أنظار الجميع بؤرة الأحداث بشكل مستمر السبب هو الشخصية الهيستيرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الجيزة بالرقم القومي فقط

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس الآن

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2022 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

نريده حواراً موضوعيا

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو بين عبدالناصر والسادات

ماجد حبته

كيسنجر.. والأزمة الأوكرانية

د.محمد المهدى

قانون الأحوال الشخصية.. بعيدًا عن التحيزات الذكورية والمظلوميات النسوية

حسين دعسة

بايدن يقرر : الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية

مؤمن المحمدي

محاولة فهم ما جرى

د.محمد المهدى

نصب متكرر للمستريح 2 لماذا يسقط المصريون فى «فخ النصابين» دائمًا؟

خالد عكاشة

لماذا ذهب بايدن للشرق الأقصى الآن؟

صور

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

مصر تحتفل بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

«الوطني الفلسطيني» يرحب بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

فتح تدعو أوروبا لكبح إجراءات إسرائيل الهادفة للقضاء على فرصة فلسطين بالبقاء

تفاصيل تقرير النيابة العامة الفلسطينية بشأن اغتيال شيرين أبوعاقلة