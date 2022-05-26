فى الامتحان.. إصابة طالبة ثانوى بحالة إعياء داخل مدرسة بالشرقية

أصيبت طالبة بمحافظة الشرقية بحالة إعياء شديدة، أثناء أدائها الامتحان بمدرستها الثانوية، بمركز كفر صقر، وتم نقلها إلى المستشفى، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بإصابة طالبة تدعى "شروق. أ. ن" تبلغ من العمر 17 سنة، بنوبة تشنجات وحالة صعوبة في التنفس، وانخفاض ضغط الدم، وذلك أثناء أدائها الامتحان بمدرسة الثانوية بنات بمركز كفر صقر.

وعلى الفور تم نقل المصابة إلى مستشفى كفر صقر المركزى بمعرفة مرفق الإسعاف، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة.