الخميس 26 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فى الامتحان.. إصابة طالبة ثانوى بحالة إعياء داخل مدرسة بالشرقية

اسعاف
اسعاف
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أصيبت طالبة بمحافظة الشرقية بحالة إعياء شديدة، أثناء أدائها الامتحان بمدرستها الثانوية، بمركز كفر صقر، وتم نقلها إلى المستشفى، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بإصابة طالبة تدعى "شروق. أ. ن" تبلغ من العمر 17 سنة، بنوبة تشنجات وحالة صعوبة في التنفس، وانخفاض ضغط الدم، وذلك أثناء أدائها الامتحان بمدرسة الثانوية بنات بمركز كفر صقر.

وعلى الفور تم نقل المصابة إلى مستشفى كفر صقر المركزى بمعرفة مرفق الإسعاف، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

طالبة الشرقية نوبة تشنجات الامتحان مدرسة الثانوية بنات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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