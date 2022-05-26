التفاصيل الكاملة لمقتل تاجر استدرجته ربة منزل في البحيرة

كشفت تحقيقات وتحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل مقتل تاجر يدعى «ف. م»، 70 سنة، حيث تبين أن المجني عليه عثر على جثته داخل جوال في ترعة بمنطقة أبو المطامير، وأن الجثة مصابة بعدة كدمات.

التحريات كشفت أن المجني عليه يعمل تاجرا ولديه تعاملات مالية مع ربة منزل تدعى «إ. ك» 45 سنة، وطليقها «ج.ل» 51 سنة، وأنهما مديونان إليه بمبلغ مالي كبير، نظير شراء بضائع وأجهزة كهربائية منه، فقررا استدراجه لقتله، حيث استدرجته المتهمة بحجة دفع الديون ثم دست له قرص حفظ الغلال وحبة منوم في العصير حتى فقد الوعي وتأكدا من وفاته ثم وضعاه فى جوال وألقياه في ترعة.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة «مسن» داخل جوال بلاستيكي بها جرح غائر وكدمات بالجسم مُلقاة بمجرى مائي بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجني عليه تاجر، ويقيم بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، وباستدعاء نجليه، مقيمين بذات العنوان، تعرفا على جثة والدهما، وقررا بخروجه من المنزل للعمل وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، وطليقها مقيمين بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، وأنهما عقدا العزم على التخلص من المجني عليه لمديونياتهما له بمبلغ مالي ومطالبته لهما بسداد ذلك المبلغ.

وعليه قامت الأولى باستدراج المجني عليه لمسكنها، وقام الثاني بوضع أقراص منومة وحبة حفظ الغلال، داخل أحد المشروبات وتقديمه للمجني عليه، وعقب التأكد من وفاته قاما بوضع الجثة داخل جوال، وأثناء قيامهما بنقلها داخل مركبة «التوك توك» الخاص بالثاني سقطت منهما على حافة الرصيف، ما أدى لحدوث الإصابة المشار إليها، وعقب ذلك قاما بإلقائها بالمجرى المائى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ومركبة «التوك توك» المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة وأجزاء من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.