الخميس 26 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«25 ألف جنيه مقابل وظيفة».. حبس مدرس نصب على 50 شخصًا بالشرقية

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بالشرقية، اليوم، حبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مئات الآلاف من الجنيهات لأجل تسهيل توظيفهم في معهد أزهري، في قرية العصلوجي التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود عدة بلاغات من عدد من المواطنين من أهالي قرية العصلوجي، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، يتهمون فيها المدعو «م. ج»، مدرس، مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مئات الآلاف من الجنيهات لأجل توظيفهم في معهد أزهري في القرية.

وأفاد الضحايا في بلاغاتهم بأنهم قد تعرضوا للنصب والاحتيال على يد المتهم، وأنه قد تحصل من كل فرد فيهم على 25 ألف جنيه لأجل توظيفهم في المعهد الأزهري الموجود في القرية، فيما وصل عدد الضحايا إلى 50 شخصا.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة الزقازيق، التي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.

النيابة العامة الشرقية حبس مدرس النصب توظيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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