النيابة تصرح بدفن جثمان معاون مباحث أبوصوير بعد وفاته بحادث تصادم

صرحت نيابة الإسماعيلية، بدفن جثمان النقيب محمود فريد نايف، 29 عامًا، مقيم بالشرقية، معاون مباحث مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، ومهندس بعد أن لقيا مصرعيهما في حادث تصادم سيارتين ملاكى بالكيلو 11 أمام عزبة المنشار بطريق "الإسماعيلية - بورسعيد"، مساء أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان معاون مباحث مركز شرطة أبوصوير، في مدينة أبوكبير في محافظة الشرقية، بعد أن تحول خبر وفاته إلى صدمة كبيرة لأهالي الإسماعيلية، بسبب حالة الحب الكبيرة التي تمتع بها الضابط خلال فترة عمله في مركز شرطة أبوصوير.

وكان لقي النقيب محمود فريد نايف، 29 عامًا، مقيم بالشرقية، معاون مباحث مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، ومهندس في حادث تصادم سيارتي ملاكى، بالكيلو 11، أمام عزبة المنشار بطريق "الإسماعيلية - بورسعيد"، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتى إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقى العلاج، لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة بعد وصولهما المستشفى.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، بلاغًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة ملاكى رقم "ط ل ج 69567"، وسيارة ملاكى أخرى رقم "ط ص ن 5819"، بالكيلو 11، أمام عزبة المنشار بطريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين ولفظا أنفاسهما الأخيرة فور وصولهما المستشفى، وهم النقيب محمود فريد نايف، 29 عامًا، مقيم بالشرقية، معاون مباحث مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، أصيب بتوقف بالقلب والتنفس، واشتباه كسر بالذراع اليمنى وجروح قطعية متفرقة، وسالم أحمد سالم، 26 عامًا، مقيم الإسماعيلية، أصيب بتوقف بالقلب والتنفس، وكسر مضاعف بالقدم اليمنى، وجرح متهتك بفروة الرأس، ولفظا أنفاسهما الأخيرة بعد وصولهما المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.