الجمعة 27 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

10 مواقف للمشاهير خلال حضورهم حفلات الزفاف (صور)

حفلات الزفاف
حفلات الزفاف
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تعتبر حفلات الزفاف الملكية ذات أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بظهور المشاهير، فالأنَاقة هى المركز على الرغم من إنشاء بعض التقاليد لحفلات الزفاف هذه، يختار بعض المشاهير ارتداء أغطية الرأس أو الخروج عن تقاليد حفلات الزفاف المتبعة.

ووفقًا لموقع برايت سايد، ترصد “الدستور” خلال سطور بعض المشاهير الذين كسروا التقاليد.

1 - ديفيد بيكهام

كسر ديفيد التقاليد الملكية بارتداء ميداليته OBE (وسام الإمبراطورية البريطانية) على الجانب الخطأ في حفل الزفاف الملكي 2011 لكيت ميدلتون والأمير وليام. 

علاوة على ذلك، عادةً ما يُتوقع من الضيوف المدعوين إلى حفلات الزفاف الملكية ارتداء ملابس مُصنَّعة في الدولة وهى قاعدة خالفها بيكهام بارتداء بدلة سان لوران.

2. كارا ديليفين

ارتدت كارا بدلة رسمية وقبعة عالية في حفل زفاف الأميرة أوجيني في 2018، على الرغم من أنه يبدو أنها حصلت على تأكيد العروس بنفسها مسبقًا قائلة: "أوجيني كانت صديقة لي منذ أن كنت طفلة وأنا" لطالما رغبت في ارتداء ذيول.. لقد راسلتها، لأنني لم أكن متأكدة من ذلك وكانت مثل: "بالطبع ، لم أكن أتوقع شيئًا أقل منك!"

ومع ذلك، كان هذا الزي الذي يخالف الأعراف الملكية.

3- ليف تايلر

إنها حقيقة معروفة جيدًا أن الضيوف في حفل زفاف ملكي يجب ألا يرتدوا جميع الملابس السوداء، لكن يبدو أن ليف تايلر لم يتم إخبارها بقواعد اللباس هذه حيث حضرت حفل زفاف الأميرة أوجيني وهي ترتدي ملابس داكنة.

4. روبي ويليامز

قام المغني المشهور بشيء ينظر إليه بازدراء في عالم حفلات الزفاف الملكية، وهو أنه يمضغ العلكة، سارع المصورون إلى تخليد تلك اللحظة، وإعطاء الجميع درسًا حول ما لا يجب فعله في حفل زفاف بهذه الحالة.

٥_بيبا ميدلتون

من المتوقع أن ترتدي وصيفات الشرف الملكيات اللون الأبيض، أو شيئًا قريبًا من ذلك، لكن فستان بيبا كان عروسًا للغاية، ما جعلها بعيدة عن لحظة شقيقتها، علاوة على ذلك تم تسميتها وصيفة الشرف، الأمر الذي يتعارض مع التقاليد. معظم العرائس الملكيات ليس لديهن وصيفات الشرف البالغات.

٦_الأمير وليام

اختار الأمير وليام شقيقه الأمير هاري كأفضل رجل له تقليديًا، لا يوجد شيء اسمه أفضل رجل في حفل زفاف ملكي، لكن هناك ما يسمى بـ"الداعم"، يبدو أن الإخوة لم يهتموا بذلك، وكان لديهم وقت من حياتهم.

٧_ الأمير هاري

فعل الأمير هاري الشيء نفسه حيث اختار أخيه ويليام كأفضل رجل له يبدو أن الإخوة قد توصلوا إلى تقليد خاص بهم، كونهم أفضل رجل لبعضهم البعض في حفل زفافهم.

حفلات الزفاف الملكية فالأناقة إنشاء بعض التقاليد لحفلات الزفاف بعض المشاهير ارتداء أغطية الرأس أو ثني الأعراف الجنسية ديفيد بيكهام ليف تايلر الأمير وليام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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