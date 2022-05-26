الخميس 26 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على سيدة ألقت رضيعتها من الطابق الخامس بمنشأة ناصر

محكمة
محكمة
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، حُكمها على سيدة ألقت طفلتها من الطابق الخامس فور ولادتها بمنطقة منشأة ناصر.

ويصدر الحكم في جلسة يرأسها المستشار خالد هاشم قراعة، وعضوية المستشارين أيمن عثمان البابلي، والدكتور أشرف فايز اللمساوي، وأمانة سر أيمن القاضي.

 وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة في القضية 5458 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر للمحاكمة، بعدما كشفت التحقيقات في القضية عن أن سيدة تدعى «مها.أ»، 33 عامًا، عاملة، ارتكبت جريمة القتل العمد، بعدما ألقت طفلتها من الطابق الخامس.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة قتلت عمدًا طفلتها المجني عليها، بأن عقدت العزم وبيتت النية على إزهاق روحها، وأضمرت في نفسها الخلاص منها لحملها فيها سفاحًا، وما إن وُلدت الطفلة حية حتى ألقتها من الطابق الخامس بمحل سكنها، فأحدثت ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق القضية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؛ لترتكب بذلك المتهمة الجناية المؤثمة من قانون العقوبات.

جنايات القاهرة منشأة ناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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