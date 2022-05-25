الأربعاء 25 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بحدائق القبة

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بحدائق القبة اليوم حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، 4 أيام علي ذمة التحقيقات كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

 

و أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلال أحدهم دراجة نارية "مجهولة المصدر" وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4) حوادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب ، وكذلك سرقة (أجزاء دراجة نارية معدة للبيع – أجزاء وبعض قطاع الغيار لدراجات نارية)، كما تم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (ميكانيكى موتوسيكلات "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية)،  وأقروا بأن الأجزاء المستولى عليها من متحصلات وقائع سرقة ، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق حدائق القبة تشكيل عصابي سرقة الدراجات النارية توصيل الأسلاك تحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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