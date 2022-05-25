الأربعاء 25 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة بأسوان

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل
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شهدت منطقة مشروع توشكى على طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبو سمبل الدولى جنوب محافظة أسوان، بالقرب من منطقة مشروع توشكى، ووجود وفيات ومصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ وبالفحص تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى الحادث، وجار نقل الجثث للمشرحة تحت تصرف النيابة، والمصابين للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

أسوان مصرع 3 أشخاص إصابة 7 آخرين حادث انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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