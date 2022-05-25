يحتار العديد من الأشخاص في اختيار الملابس الرسمية الخاصة بهم، وملابس الأعياد والمناسبات، لذا نوضح خلال السطور التالية كيف يمكن تنسيق الملابس الرسمية الخاصة بك في فصل الصيف.

قالت الفاشون بلوجر غادة حسن، يُفضل أن ترتدي الفتاة خلال احتفالات الزفاف السوارية الناعم من الفساتين أو البلوزات على البنطلونات الواسعة الفورمال، مؤكدة أن ارتداء الملابس الرسمية يكون داخل المؤتمرات والاحتفالات وحفلات الزفاف.

وأضافت غادة أن ملابس أعياد الميلاد تكون ما بين الفساتين والبدلات والتنانير، حيث يوجد المزيد من الموديلات المختلفة لهذا الصيف، وهناك ايضًا المزيد من الألوان المختلفة الصيفية بألوان فاتحة مبهجة.

وتابعت أن ارتداء البدلة مع التنورة أو البنطلون أمر مناسب للغاية للملابس الرسمية ومريحة لذا لابد من اختيار الملابس ذات الحجم المريح وعدم شد الحزام كثيرًا على الخصر، في الملابس الرسمية عليك اختيار الفساتين ذوات الألوان الغامقة، مثل الأسود والرصاصي والابتعاد عن الملابس الرياضية بالطبع والجينز.

عند اختيار ألوان الملابس علينا اختيارها التي تشعرك بالهدوء والراحة، وتجربة الألوان في البداية على البشرة للتأكد من مناسبتها، فالمرأة الممتلئة يفضل أن ترتدي الألوان الغامقة، وفي حالة الرغبة في إخفاء امتلاء الأرداف من الممكن اختيار البنطلون ذات الألوان الغامقة والذي يفضل أن يكون من القماش لمناسبته للرسميات.

وتابعت: أما الاكسسوارات والحذاء والحقيبة علينا الاتجاه للبساطة فلا يصح أن يتم اختيار إكسسوارات مبالغ فيها ، ولا الاتجاه بالاختيارات للملابس اللامعة، ولذوات الجسم الممتلئ علينا اختيار الحقيبة الكبيرة والبلوزات الواسعة الطويلة، والابتعاد أيضا عن الملابس المخططة لصاحبات الجسم الممتلئ إلا إذا كنتى ترغبين في إظهار منطقة بعينها من الجسم.

واختتمت، أنه عند اختيار الفساتين خاصة في الصيف علينا اختيار ألوان مبهجة كالأخضر البرتقالي، وغيرها من الألوان الفاتحة التي توضح بهجة فصول الربيع والصيف، كما أن اختيارها يكون ذات الخصر العالي أى تكون محددة للصدر فهذه التفاصيل تكون رائعة في تفاصيل الجسم بشكل رائع.