الأربعاء 25 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بوابة الحج المصرية.. الاستعلام عن نتيجة الحج السياحي 2022 بالاسم والرقم القومي

الحج
الحج
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يبحث أغلب الاسر عن نتيجة الحج 2022،  خاصةً الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2022  المتقدمين لقرعة الحج  السياحة والجمعيات الأهلية هذا العام، وقد اعلنت وزارة التضامن  الاجتماعي أنه المتقدم سيتمكن من معرفة نتيجة الحج اذ كانت قبول أو رفض بالاسم والرقم القومي  من خلال بوابة الحج المصرية .

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2022 بالاسم والرقم القومي 

ومن ثم قد اصبح البحث عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2020  بالاسم والرقم القومي" وابحث عن رابط بوابة الحج متصدرة العناوين على محرك البحث الاجتماعي "جوجل" حيث يبحث المواطنون الذين يرغبون في التقدم للحج  على قرعة الحج بشكل عام لمعرفة التفاصيل الخاصة بقرعة الحج لهذا العام.

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رابط بوابة الحج المصرية للاستعلام عن نتيجة الحج 2022

ويحرص " الدستور" على تزويد  القراء بكافة المعلومات التي يهتموا بالبحث عنها، يقدم في السطور كافة التفاصيل برابط بوابة الحج المصرية للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2022، وذلك تسهيلًا على متابعيها الاطلاع على كافة التفاصيل.

ومن المفترض أن تُجرى القرعة  الإلكترونية العلنية اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022، بهدف الاختيار من بين المتقدمين وفقا لحصة شركات السياحة المقررة هذا العام.

وفي محاولة لميكنة كافة الاجراءات الحكومية في سلسلة خطوات  تتبعها الحكومة المصرية  نحو التحول الرقمي، نجحت في إنشاء بوابة الحج المصرية أتاحت لجميع المواطنين الدخول عليها لمتابعة كافة تفاصيل الحج   بداية من التسجيل في القرعة وصولًا للدخول على البوابة من قبل المسجلين في الحج السياحي والجمعيات.

قرعة الحج 2022 اليوم الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى 

وقد أتاحت وزارة السياحة المصرية الاستعلام عن قرعة الحج وزارة السياحة بالرقم القومى والاسم الرباعي، وسيتم إجراء القرعة العلنية للفائزين بقرعة الحج اليوم ، الأربعاء، ومن المقرر أن تُعقد  قرعة الحج بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1443هـ/2022م .

خطوات الاستعلام  عن نتيجة الحج 2022 عبر بوابة الحج :

يمكن للمتقدم الاستعلام عن نتيجته من خلال الدخول لبوابة الحج الالكترونية من اي مكان، وذلك تيسييرًا عليه وتتم كالآتي:

أولًا: الدخول على الموقع الرسمي من هنــــــــــــا

ثانيًا: اختيار الاستعلام عن نتيجة القرعة.

ثالثًا: إدخال  الرقم القومي ورقم المصنع.

 أخيرًا سيظهر لك الاسم ونوع الحج والمحافظة وحالة القبول أو الرفض.

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وكان من ضمن الاشتراطات ضرورة التأكد من أن المتقدم  لم يسبق له التقدم لأي جهة أخرى.

من المفترض أن تجري  الشركات السياحية تسجيل التضامنات  لكافة المستويات اعتبارا من 26 مايو ولمدة أسبوع.

ستجري الشركات  معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن والمسار الإلكتروني اعتباراً من 27 مايو الجاري وحتى 25 يونيو المقبل.

اسعار الحج مستوى الخمس نجوم:   بـ 177500 جنيه، و تصل إلى 157500 جنيه، لعدد  2760 تأشيرة.

اسعار الحج  المستوى الاقتصادي:  من 82500 جنيه وتصل  92500 جنيه بعدد 6440 تأشيرة.

ومن المحتمل  حدوث تغيرات في الأسعار لجميع المستويات 

تبلغ قيمة  جدية الحجز تبلغ - (30000) جنيه للمستوي خمسة نجوم.و- (20000) جنيه للمستوى الاقتصادى.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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