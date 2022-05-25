الأربعاء 25 مايو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات.. الفصل الاجتماعي للزوجة من بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

بطاقة التموين
بطاقة التموين
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يبحث الكثير من المتزوجين حديثًا عن خطوات الفصل الاجتماعي للزوجة عن بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر، وذلك أفضل حصصهم التموينية عن حصصهم وإصدار بطاقة تموين جديدة  للزوج والزوجة.

شروط الفصل الاجتماعي للزوجة

الفصل الاجتماعي للزوجة لا ينطبق على المتزوجة حديثًا فقط، فقط وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية شرطًا للموافقة على طلب المواطن بالفصل الاجتماعي عن البطاقة التموينية القديمة  للأسرة المدرج عليها اسمه، واستخراج بطاقة تموين مستقلة ،أولها أن يكون الفصل بسبب الزوج ، أو انتقال الزوجة إلى معيشة مستقلة عن أسرتها في حالات الطلاق أو حتى تغيير محل إقامتها بالرقم القومي وإصدار بطاقة تموين منفصلة. 

أماكن تتيح الفصل الاجتماعي للزوجة 

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية  في الفترة الماضية 6 خدمات متعلقة بالبطاقة التموينية، من خلال المكاتب التموينية المطورة، أو المنصات الإلكترونيّة دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، وذلك لتقليل التزاحم في مكاتب التموين في إطار ميكنة الخدمات الحكومية، من بينهم  خدمة الفصل الاجتماعي للمواطن المقيد على بطاقة تموينية لأسرته.

 وتصدر البحث عن " الفصل الاجتماعي للزوجة من خلال دعم مصر " محركات البحث العالمية في الساعات الأخيرة، و لحرص  «الدستور» على تزويد قرائها بكافة التحديثات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية ، نقدم لكم خطوات التقدم بطلب الفصل الاجتماعي للزوجة عبر موقع دعم مصر.   

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خطوات  التقدم بطلب الفصل الاجتماعي عبر مصر موقع دعم مصر

 أولًا:البداية بالدخول على موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية من هنـــا .

ثانيًا: اختر «خدمات تموينية للمواطنين» الموجودة أعلى يمين الصفحة.

ثالثًا : إصدار بطاقة فصل اجتماعي.

رابعًا : الموافقة على التعليمات التي تظهر على الشاشة للمواطن وتتيح إصدار بطاقة تموينية جديدة.

خامسًا: الموافقة تعني ظهور صفحة جديدة تطلب البيانات اللازمة لإصدار البطاقة والفصل الاجتماعي للزوجة وهي تتلخص في « الاسم رباعي ويجب إدخال كل مقطع منه في خانة، الرقم القومي الخاص بالمواطن»، ويوجهك لصفحة اختر منها " استخراج البطاقة"  على التالي.

سادسًا : ادخل رقم الهاتف الخاص بالزوجة،  ثم اضغط على التالي .

- ثم تظهر رسالة تفيد بقبول رقم الهاتف.

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خطوات نقل الزوجة من بطاقة الأسرة لبطاقة الزوج عبر دعم مصر 

وان لم تكن للزوجة قد فُصلت من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة، عليها اتباع الخطوات التالية:

١- الدخول على موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية من هنــــا.

٢- تدوين بيانات بطاقة الأسرة المراد الفصل منها  ثم الإجابة عن الأسئلة المطروحة لنقل الزوجة من بطاقة الاسرة إلى بطاقة أخرى.

٣- إدخال اسم الزوجة.

٤- إدخال رقم القومي الخاص بالزوجة.

٥-  الضغط على التالي حتى يتم تسجيل الطلب.

الفصل الاجتماعي للزوجة موقع دعم مصر دعم مصر بطاقة تموين الفصل الاجتماعي وزارة التموين والتجارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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