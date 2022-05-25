الأربعاء 25 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة «مصر الرقمية» لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين
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يبحث الكثير من أصحاب البطاقات التموينية عن رابط بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، بعد توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين بضرورة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، لمنع إيقاف بطاقة التموين وحرمانهم من السلع التموينية التي تدعمها الدولة، بعدما أرسلت لهم رسالة عبر كوبون صرف الخبز.

 

الدستور في التقرير التالي عرضت رابط بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، وخطوات تسجيل رقم الهاتف لتحديث البطاقة.


رابط إضافة رقم التليفون على بطاقة التموين

من خلال رابط بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين : (من هنا).
ثم بفتح رابط بوابة مصر الرقمية،  قم بالضغط على أيقونة التموين، ثم الضغط على خدمة الاستعلام عن صرف البطاقة، وبعدها تسجيل الحساب برقم الهاتف وكلمة المرور أثناء إنشاء الحساب، ثم النقر على ابدأ الخدمة فتظهر بيانات البطاقة التموينية، ثم يتم الضغط على مربع أوافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط التالي سيظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

ويصل  عدد  المستفيدين من البطاقات التموينية  نحو 64 مليون مواطن، حسب  البيانات الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، متمثلين في 23 مليون أسرة مصرية يتمتعون بصرف مستحقات من السلع التموينية المدعومة من الدولة.

وتبلغ قيمة الدعم الذي تقدمه  مصر للسلع التموينية 3 مليارات جنيه شهريا.


بوابة مصر الرقمية

تقدم بوابة مصر الرقمية عدة خدمات مختلفة للمواطنين، فمن خلال بوابة مصر الرقمية يمكن للمواطنين تفعيل بطاقة التموين، وإمكانية  إصدار بدل تالف أو فاقد، وخدمة فصل اجتماعي من بطاقة التموين، وخدمة ضم أفراد الأسرة، وكذلك، ونقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى، وكذلك  الاستعلام عن صرف التموين».

 

كما تقدم بوابة مصر الرقمية خدمات أخرى في مجالات متعددة  منها ما تقدمه البوابة حول الخدمات التموينية وخدمات الشهر العقاري والمرور والرخص والمركبات.


وكان وزير التموين علي المصيلحي قد أصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين للتسهيل علي المواطنين.

 

وحسب توجيه وزير التموين لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له موبايل مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل بأسم رب الأسرة.

بوابة مصر الرقمية بطاقة التموين بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم الموبايل إضافة رقم التليفون على بطاقة التموين وزير التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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