إغلاق 6 منشآت خلال حملة لتطبيق المواعيد الصيفية بالإسكندرية

أغلق كل من حي وسط وغرب الإسكندرية، 6 منشآت خلال حملات مسائية بنطاق الأحياء؛ تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإزالة كافة الإشغالات التي تشغل الطريق العام.

حيث كثفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، الحملات المُكبرة؛ لإزالة الإشغالات التي تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام بالمواعيد الصيفية؛ لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات.

هذا وقد جابت الحملات شوارع (قرة العين، عبد الكريم، الأمير لؤلؤ، السبكي) وأسفرت الحملات عن غلق ٤ منشآت؛ لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الصيفية، وجاء ذلك بوجود إدارة إشغال الطريق بالحي.

وأكدت «شعبان» أن الحملات متتالية بنطاق الحي؛ لفرض الانضباط وإزالة الإشغالات، ومتابعة الالتزام بمواعيد الفتح والغلق للمحلات والكافيهات.

كما قامت إدارة الكهرباء بالحي بصيانة وإنارة الكشافات والأعمدة بكل من شوارع يوسف الحكيم، إبن طولون خلف الدون بوسكو، جامع المغربي، العبداني مع الراوندي، المعارف وتفرعاته حتي شارع الطابية.

وفي السياق ذاته، تم صيانة وإنارة نقطة غيط العنب، وإنارة شارع الأشقر مع المصيلحي، فضلًا عن إصلاح عطل بمفتاح الروضة والإنارة، كما أكدت «شعبان» أنه يتم على مدار الساعه الصيانة الدورية، والإنارة الفورية؛ للأعمدة والكشافات بنطاق الحي، ورفع كفاءة الإضاءة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي حي وسط الإسكندرية، أسفرت حملتان مسائيتان؛ لمتابعة مواعيد الغلق الصيفية، ورفع الاشغالات عن غلق منشئتان، التحفظ علي ٢٥ شيشة، ورفع ٥٥ حالة إشغال، وجابت الحملات شوارع: (محور المحمودية أمام كوبري الزهور، محور المحمودية أمام باب الوكالة، محرم بك، امتداد وميدان الرصافة، فؤاد، طلعت حرب، طريق الجيش، أبن شجاع).

جاءت الحملتان وفقًا لتكليفات عزة سعد، رئيس حي وسط، وبقيادة أيمن الحلو، مدير إدارة إشغال الطريق، ومشاركة إدارة رخص المحلات؛ تفعيلا لقرارات وزير التنمية المحلية، وتكليفات اللواء المحافظ.

هذا وقد تم التنبيه والتشديد على الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة، فى إطار استمرار جهود الحكومة؛ لتحقيق الانضباط للشارع المصري، والقضاء على الفوضى والعشوائية.