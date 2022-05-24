إخماد حريق بسيارة جمع قمامة على كورنيش الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، الثلاثاء، على حريق سيارة تابعة لإحدى شركات القمامة في منطقة كورنيش النيل.

وهرعت سيارات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الحماية المدنية بلاغا يفيد باتشعال سيارة فى منطقة سيدى جابر أثناء توجه سيارة جمع مخلفات لاستكمال أعمالها بنطاق قطاع سابا باشا دائرة حي شرق، حدث بها اشتعال ذاتي للنيران بكوبرى سيدي جابر بكورنيش الإسكندرية.

على الفور توجهت إدارة الحماية المدينة والإسعاف، وجرت السيطرة على الحريق.