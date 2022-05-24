الثلاثاء 24 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدة سرقت أجهزة كهربائية من شقة بحلوان

حبس سيدة
حبس سيدة
ads

أمرت نيابة حلوان، الثلاثاء، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة أجهزة كهربائية من داخل شقة بأسلوب كسر الباب بمدينة حلوان.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة أوسيم بالجيزة "لها معلومات جنائية" بعرض شاشة تليفزيون للبيع بسعر بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، بأحد الأكشاك الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها شاشة العرض "مجهولة المصدر"، بمناقشتها عن مصدر الشاشة المضبوطة بحوزتها اعترفت بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بأسلوب "كسر الباب".

واعترفت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأرشدت عن متحصلات نشاطها الإجرامي.

محافظة الجيزة نيابة حلوان سرقة المساكن حبس سيدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: 10 أسئلة عن المعارضة المصرية

الأكثر قراءة

الآن موقع دعم مصر التموين لتسجيل رقم هاتف محمول 2022

نتيجة الصف الأول الإعدادى برقم الجلوس والاسم 2022

حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر بالرقم القومى وتسجيل رقم الموبايل

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

شهر يونيو 2022.. موعد صرف المعاشات والمرتبات لهذا الشهر

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 عبر موقع التربية والتعليم الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عواجيز الفرح .. و"مشروع مستقبل مصر"!

حسين دعسة

لماذا تقول "الإكونومست":. لن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريبًا؟

كريم فرغلى

سمير صبرى.. دموع هذا المساء

محمود خليل

ميلاد «الأخطبوط»

محمد العسيري

بساتين الدلتا الجديدة وشياطين الإحباط

منى رجب

تطهير مصر من الكتب ذات الفكر المتطرف والتكفيرى

محمد المعتصم

أبناء الحاج عبدالتواب «الذى رقد بسلام»

ماجد حبته

مصر فى دافوس.. والتاريخ عند مفترق طرق

صور

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اغتيال ضابط بالحرس الثورى فى شوارع طهران.. هل فعلها الموساد؟

"المناضل الفالصو".. علاء الأسواني يترجم رواياته للعبرية ويحاوره صحفي إسرائيلي

ما هي الحرب التي تستعد لها إسرائيل في مناورة "مركبات النار"؟