حبس سيدة سرقت أجهزة كهربائية من شقة بحلوان

أمرت نيابة حلوان، الثلاثاء، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة أجهزة كهربائية من داخل شقة بأسلوب كسر الباب بمدينة حلوان.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة أوسيم بالجيزة "لها معلومات جنائية" بعرض شاشة تليفزيون للبيع بسعر بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، بأحد الأكشاك الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها شاشة العرض "مجهولة المصدر"، بمناقشتها عن مصدر الشاشة المضبوطة بحوزتها اعترفت بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بأسلوب "كسر الباب".

واعترفت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأرشدت عن متحصلات نشاطها الإجرامي.