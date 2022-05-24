الثلاثاء 24 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لا تمشطيه كثيرًا.. طرق العناية بالشعر الكيرلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لأطول فترة، كان الشعر الأملس معيار جمال تطمح إليه كل امرأة، لكن يعتبر الشعر المموج الآن موضة وهناك العديد من البلوجرز وصناع المحتوى يهتموا بكيفية الحفاظ على الشعر المموج بشكل طبيعي،  ومع الوقت يزداد عدد النساء اللواتي لديهن الشعر المموج بصورة طبيعية ويستثمرن في المنتجات والممارسات التي تساعدهن على القيام بذلك.

 فيما يلي 5 من أكثر النصائح المضمونة للتعامل مع الشعر المجعد أو المموج وفقًا لموقع femina.

لا تمشطي شعرك

نظرًا لأن الشعر المجعد له ملمس متماسك، فإن تمشيطه بالفرشاة يمكن أن يجهد الجذور ويسبب التكسر، إذا كنتِ ترغبي في فك تشابك شعرك، تأكدي من القيام بذلك باستخدام مشط واسع الأسنان وهو مبلل، ضعي كريم يترك على الشعر لتجنب تحويل شعرك إلى كرة مجعدة.

لا تغسلي شعرك كثيرًا 

يساعد على تنظيف فروة الرأس عن طريق إزالة الزيوت الزائدة منه، ولكن عندما تغسلي شعرك كثيرًا، فإنه يجرد شعرك من رطوبته الطبيعية، حيث أن الشعر المجعد جاف بالفعل من البداية، هذا هو السبب في أن الرؤوس المجعدة موصى بها لغسل الشعر بالشامبو بأقل قدر ممكن، وتعويض نقص الرطوبة بالبلسم وعبوات الشعر.

استخدام الميكروفايبر 

Micro fiber، كما يوحي اسمها، تحتوي على ألياف أصغر على سطحها، وبالتالي تقلل الاحتكاك أثناء تجفيف شعرك لتحافظ على ترطيب شعرك أكثر من المناشف العادية.

كريم بحسب نوعية الشعر 

بمجرد أن يجف شعرك، اقلبهِ رأسًا على عقب ومرري أصابعك من خلاله باستخدام كريم يترك على الشعر، بعد ذلك قومي بمسحها باستخدام راحة يدك بالكريم.

خيار مجفف عالِ الجودة 

لن يساعد الاستشوار على تجفيف شعرك بسهولة أكبر فحسب، بل يمنحه أيضًا مزيدًا من الرطوبة فهو مهم استخدامه، لذا  تأكد من أنك تستثمر في واحدة بها خيار للهواء البارد، لأن التعرض المفرط للحرارة يؤدي إلى تدهور الشعر المجعد.

الشعر المجعد الرؤوس المجعدة من أكثر النصائح المضمونة للتعامل مع الشعر المجعد لا تمشط شعرك تدهور الشعر المجعد

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وائل لطفي

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