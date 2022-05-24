الحبس والغرامة لـ3 مستريحين استولوا على 4 ملايين جنيه فى أسيوط

عاقبت محكمة أسيوط الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص نصبوا على المواطنين، واستولوا منهم على 4 ملايين جنيه ونصف، بالحبس لمدة 5 سنوات وتغريمهم 500 ألف جنيه، ورد المبالغ للضحايا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد القاضي، رئيس المحكمة وعضوية المستشار زياد مازن، رئيس الاستئناف، والمستشار صالح جودت نائب الاستئناف، والمستشار أحمد أبوضيف وكيل النيابة العامة، وأمانة سر سيد عبدالمنعم أمين.

تعود الواقعة عقب قيام المبلغين ومن بينهم "ع. ع" بالتقدم ببلاغ ضد شركة تعمل في مجال العقارات وتسمين الماشية بطلب من الأهالى أموال بغرض استثمارها مقابل الحصول على أرباح قدرها 10% شهريا من رأس المال.

تم تسليم أفراد الشركة مبلغ 4 ملايين 865 ألف جنيه بغرض استثمارها وتحصل منهم على أرباح لمدة 3 أشهر فقط، بعدها امتنعوا عن سداد أى أرباح ورفضوا رد أصل المبلغ وتم تسليمه شيكات وجد أنها بدون رصيد، وأنه تعرف على نشاط الشركة من خلال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.